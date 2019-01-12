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Büyükşehir işçileri kızdırdı, İzmir’de hayat durdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ’de örgütlü Genel-İş Sendikası’nın yetkisine belediye yönetiminin itiraz etmesine tepki gösteren işçiler gözaltına alınınca iş bırakma eylemi yaptı. Kentte otobüsler ve çöp kamyonları bir süre kontak kapattı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediye bünyesindeki İZENERJİ şirketinde örgütlü Genel-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde belediye yönetimi ile sendika arasındaki yetki tartışması nedeniyle işçiler eylem yaptı. Sendikanın çağrısı üzerine kent genelindeki belediye otobüsleri ve çöp kamyonları bir süre kontak kapattı.  

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DİSK’e bağlı Genel-İş üyeleri belediye binası önünde basın açıklaması yapmak isteyince polis müdahale etti. Belediye binasına girmeye çalışan işçilere polisin müdahalesinde 8 kişi gözaltına alındı. İşçilerin gözaltına alınmasını protesto eden işçiler DİSK’in cep telefonlarına attığı mesaj ve sosyal medya paylaşımıyla yaptığı çağrı üzerine iş bırakma eylemi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye otobüsleri ile çöp kamyonları bir süre kontak kapattı. Otobüslerin çalışmaması kent genelinde vatandaşların mağduriyeti ve trafik sıkışıklığına neden oldu. Kent genelindeki bazı çöp kamyonları da belediye yakınındaki Konak Tüneli girişine park edildi. Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, “Sendikamız ve İZENERJİ işçileri bundan sonra İzmir’in her noktasında eylemlerini ve mücadelesini ortaya koyacak. Önümüzdeki haftadan itibaren iş bırakma dahil olmak üzere her türlü mücadele bizim için demokratik ve meşru bir haktır” dedi. 

İŞLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaptıkları görüşmelerde yetki itirazını geri çekeceklerini söylediğini ancak bunu yapmadığını da ileri sürdü. İşçiler, basın açıklaması sonrası gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılacağının belirtilmesi üzerine dağılarak işlerine geri döndü. Belediye otobüsü ve çöp kamyonları da sendikadan atılan mesajlar sonrası hizmet vermeye devam etti.  

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