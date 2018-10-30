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BY Protokol’den Star’a ‘Gurur Listesi’ ödülü 

Dergi yayıncılığı alanında üç yıldır hizmet veren, Türkiye’nin protokol dergisi ‘BY Protokol’ 2018 yılı Avrupa Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

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Dünya Türk İş Konseyi ve Mediterranean Press Group’un katkılarıyla düzenlenen ödül törenine, protokol üyeleri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Gecede Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’da Gurur Listesi’ne girdi. Gece sonunda listeye girenlere ödülleri takdim edildi. BY Protokol Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yazıcı da gecede şunları söyledi: Bu ödüllerin amacı, Avrupa ve Türkiye arasındaki bağı güçlendirmek, onlara nefes olmaktır.

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