'Çağdaş yönetim devam edecek'
Başkan adayı Demirel “İlçenin dört bir yanında yaşam kalitesini arttırdık” dedi ve ekledi: Dünden bugüne başardık. Milli belediyecilikle önemli yatırımlar yapacağız.
- TALAT DOYMUŞ / ANKARA
Etimesgut Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı’nın MHP adayı Enver Demirel, hazırladığı projelerini Star Gazetesi’ne anlattı. Eryaman semti başta olmak üzere modern konutlar ve sosyal donatılarla cazibe merkezi haline geldiklerini dile getiren Demirel, yeni dönemde de birbirinden önemli yatırımlar hayata geçireceklerini vurguladı. Demirel, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilçesi haline getirdiklerini belirterek “Milli belediyecilik, çağdaş yönetim devam edecek. Etimesgut Kültür Parkı, Yaşlı Gündüz Bakımevi, Çocuk ve Gençlik Bilim Merkezi, Evcil Hayvanlar Oteli ve Mezarlığı, Modern Kapalı Pazarlar, Kültür ve Tarih Turizmi Projesi, Atatürk Stadyumu Revizyonu, Emekli Konakları, Kadınlar Konağı, Kreş ve Gündüz Bakımevi, Sosyal ve Kültürel Tesisler, park-ağaçlandırma çalışmaları, yol-kaldırım çalışmaları projelerini önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz” dedi. Çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Demirel, şunları söyledi: Hemşehrilerimizin daha sakin ve huzurlu ortamlarda kaliteli ve güzel zaman geçirebilecekleri, sosyal ve kültürel aktivitelerini ve alışverişlerini rahat yapabilecekleri, araç trafiğine kapalı, sadece yayalara açık, uygun sokak ve caddelerimizde nostaljik düzenlemeler gerçekleştireceğiz. İlçemize yeni kapalı pazar yerleri ve zabıta noktaları inşa edeceğiz. Yapımını tamamladığımız Ahi Mesut, Ahi Elvan ve Emir Yaman türbeleri ve camilerimizle, diğer kültürel değerlerimizin yurt içinde ve dışında tanıtımını yapacak çalışmaları gerçekleştireceğiz.
SOSYAL HİZMETLER
Başkan Demirel “Her yıl 20 binden fazla ihtiyaç sahibine yaşam desteği sağladık. Aşevi, Eti-Kart, giyim ve ekmek yardımlarının yanı sıra, evde bakım ve cenaze hizmetleriyle hizmet veriyoruz. Yeni dönemde de hizmetimiz sürecek” dedi.
YENİ DÖNEM PROJELERİ
Spor Projeleri: Başkent’in en büyük yaşam ve spor merkezlerinden olan Bağlıca Yerleşkesi’nin de yakında hizmete girmesiyle sporun merkezi olacak.
Kreş ve Gündüz Bakımevleri Projesi: Zübeyde Hanım, Ahi Elvan, Güzelkent, Atakent, Eryaman kreşlerimizi hizmete açtığımız ilçemize, yeni kreş ve gündüz bakımevleri kuracağız.
Sosyal ve Kültürel Tesisler Projesi: İçerisinde eğitim, kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilebildiği, sosyal ve kültürel amaçlı yeni tesislerimizin yapımına devam edilecek.
Alt yapı çalışmaları: Yeni yerleşim alanlarımızda kanalizasyon, su, dogalgaz, elektrik ve telefon gibi altyapı hizmetlerinin tamamlanmasına müteakip asfalt, bordür, tretuvar ve çevre düzenlemelerinin yapımına devam edeceğiz.
ÖRNEK ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ
Etimesgut Belediyesi tarafından Türkiye’nin en kapsamlı, en modern ve örnek, engelsiz yaşam merkezi kurulduğunu hatırlatan Demirel, Bağlıca Mahallesi’nde 20 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde, engelli vatandaşlar ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran her hizmet verildiğini hatırlatarak, engellilerin ve ailelerine hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.
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