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'Çalışanlar şüpheli gibi görülmemeli'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli’de Şah-ı Nakşibendi Camisi’nin açılış töreninin ardından soruları cevaplarken CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB çalışanlarını töhmet altında bırakan kanunsuz talimatını eleştirdi.

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Yıldırım, şunları kaydetti: “Tabii ki Belediye Başkanı, kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir ama bütün iş ve işlemlerin hukukun içerisinde olması, belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranılması esas olmalıdır. Şimdi artık İstanbullunun beklediği bir an önce hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmesidir.”

EN BÜYÜK MAKAM

“İtiraz süreci devam ediyor ama beklediğiniz şekilde neticelenmezse sizin siyasi hayatınız nasıl devam edecek”  sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi: “Arkadaşlar ben ülkeme, bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumum, makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman makam, koltuk peşinde koşan olmadım ve tek hedefim, bütün işleri yaparken bütün hizmetleri yaparken insanımızın yaşam kalitesini artırmak, hayatını kolaylaştırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. 

Benim için en büyük makam, insanların gönlünde olan makamdır. Eğer bu yönde bir katkı sağlamışsak şükrederim ama şu da bilinmeli ben halihazırda İzmir milletvekiliyim. Bu sorumluluğum da devam ediyor.”    

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