Camilerin kapıları sürekli açık olmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Din Görevlileri Buluşması’nda konuşmasına Batman şehitlerini anarak başladı. 15 Temmuz gecesi okudukları selalar ve ezanlarla milleti darbeye karşı kıyama çağıran tüm din görevlilerine şükranlarını sunan Erdoğan, şunları söyledi: “140 bin kişilik bir ordu, bu asla hafife alınamaz.Şu 140 bin kişilik ordu, ülkemizin çehresini değiştirmelidir.” Erdoğan, imamların, müezzinlerin camileri günde 5 vakit “kapıyı aç-kapa” anlayışıyla hareket etmemesi gerektiğine dikkati çekerek,”Bütün camilerimizin kapılarının açık olması gerekir. Hocalarımızın da imam, müezzin, burada aralarındaki görev dağılımıyla nöbetleşe bu işi götürmeleri lazım” ifadesini kullandı. Erdoğan şunları söyledi: “Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, pirifanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami benim gözümde boştur. Biz çocuklarımızın ayaklarını camilere alıştıracağız. Hanımların aynı şekilde ayaklarını camilere alıştıracağız. Böylece cami Müslümanların cem olduğu yerdir. Bunu bu şekilde ilan edeceğiz... Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi, bir hadis mi var? Artık bu yanlış tabuların yıkılması lazım. Bunları aşacağız, bunları yıkacağız.” Bugünkü dini özgürlüklerin kolay kazanılmadığını anlatan Erdoğan ana muhalefeti hedef aldı: “Şimdi çıkmış ezandan bahsediyor, Kur’an’dan bahsediyor. Ya sen ne anlarsın ezandan, Kur’an’dan, dürüst ol, samimi ol.”