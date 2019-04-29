Çamlıca'da muhteşem sabah
‘Çamlıca Camisi’ni kim dolduracak’ söylemiyle başlatılan algı operasyonuna en güzel cevap dün sabah namazında verildi. Camiyi dolduran mahşeri kalabalık avluya taştı.
İstanbul’a hakim en güzel tepelerden birine inşa edilen Çamlıca Camisi Türkiye Cumhuriyeti döneminden yapılmış en büyük ibadethane oldu. Mimarisi ve konumuyla göz kamaştıran Çamlıca Camisi üzerinden ‘din istismarı’ yapan hasetçiler ilk günden beri kara çalmak için yarışa girdi.
TIKLIM TIKLIM DOLDU
Saadetli Milletvekili Cihangir İslam, Çamlıca Camisi’nin dolu olmayan bir fotoğrafını paylaşıp “Bomboş bir Çamlıca Camii” mesajını paylaştı. Oysaki camiden dün sabah aynı gün gelen fotoğraflar ise, tıklım tıklım dolan safların görüntülerini gözler önüne serdi. Cihangir İslam sosyal medya hesabı üzerinden partisinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da etiketleyerek “Bomboş bir Çamlıca Cami. Ne dersiniz? Genel Başkanımız Sayın Karamollaoğlu haklı değil mi? Siz bu camiyi kime ve hangi amaçla yaptırdınız? Kaç para harcadınız? Millete bunun cevabını açık - seçik vermelisiniz” ifadelerini kullandı. Ancak Çamlıca Camisi’nde, mesajın paylaşıldığı sabah namazında tek bir boş alan yoktu. Camiler üzerinden siyaset yapan Cihangir İslam, gerçek fotoğrafları paylaşmak yerine manipülasyon yapmayı seçti.
TEMEL FIKRASI GİBİ
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da daha önce Çamlıca Camisi’ni eleştirerek “Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir” dedi. Aynı gün Çamlıca Camii’nde kılınan cuma namazı ise Karamollaoğlu’na cevap niteliğindeydi. 63 bin kişilik Çamlıca Camii hıncahınç doldu. Sosyal medyada ise Karamollaoğlu’na açıklamalarına “Onlarca stat yapılırken eleştirmeyen camiyi neden eleştiriyor” tepkileri gelmişti.
Resmi açılış cuma günü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi’nin ramazan öncesinde cuma günü resmi açılışının yapılacağını duyurmuştu. Açılışı Başkan Erdoğangerçekleştirecek.
GÖK KUBBENİN ALTINDA ON BİNLER BULUŞTU
Çamlıca Camisi’nde düzenlenen ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ etkinliğine on binlerce genç akın etti. kalabalıktan yer bulamayan cemaat avluda saf tuttu. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Gençlere hitap eden Erbaş “Ne mutlu bizlere ki bu gök kubbenin altında, çocuk genç, yaşlı binlerce Müslüman buluştuk, birlikte secde ettik, Rabb’imize niyazımızı ifade ettik, eda ettik” ifadelerini kullandı. Namazlarını avluda kıldıklarını, birçok kişinin ise içeri giremediğini söyleyen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise şöyle konuştu: Neden bu kadar kişi akın etti? Ben de Müslümanlardanım demek için, büyük bir ümmetin parçası olduğunu hissedebilmek ve dünyaya haykırabilmek için. Herhalde bundan böyle üstümüze düşen, bu camileri hep böyle doldurmak. Çünkü inanın ki bizim buradaki birlik tablomuz, dünyaya vermemiz gereken mesaj. Bu ümmetin düşmanlarına vermemiz gereken mesaj.
Cihangir İslam, sabah namazı sonrası cemaat camiden ayrılınca çekilen fotoğrafı paylaşarak çirkin bir algı operasyonuna imza attı.
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