Çamlıca'da muhteşem sabah

İstanbul’a hakim en güzel tepelerden birine inşa edilen Çamlıca Camisi Türkiye Cumhuriyeti döneminden yapılmış en büyük ibadethane oldu. Mimarisi ve konumuyla göz kamaştıran Çamlıca Camisi üzerinden ‘din istismarı’ yapan hasetçiler ilk günden beri kara çalmak için yarışa girdi.

TIKLIM TIKLIM DOLDU

Saadetli Milletvekili Cihangir İslam, Çamlıca Camisi’nin dolu olmayan bir fotoğrafını paylaşıp “Bomboş bir Çamlıca Camii” mesajını paylaştı. Oysaki camiden dün sabah aynı gün gelen fotoğraflar ise, tıklım tıklım dolan safların görüntülerini gözler önüne serdi. Cihangir İslam sosyal medya hesabı üzerinden partisinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu da etiketleyerek “Bomboş bir Çamlıca Cami. Ne dersiniz? Genel Başkanımız Sayın Karamollaoğlu haklı değil mi? Siz bu camiyi kime ve hangi amaçla yaptırdınız? Kaç para harcadınız? Millete bunun cevabını açık - seçik vermelisiniz” ifadelerini kullandı. Ancak Çamlıca Camisi’nde, mesajın paylaşıldığı sabah namazında tek bir boş alan yoktu. Camiler üzerinden siyaset yapan Cihangir İslam, gerçek fotoğrafları paylaşmak yerine manipülasyon yapmayı seçti.

TEMEL FIKRASI GİBİ

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu da daha önce Çamlıca Camisi’ni eleştirerek “Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir” dedi. Aynı gün Çamlıca Camii’nde kılınan cuma namazı ise Karamollaoğlu’na cevap niteliğindeydi. 63 bin kişilik Çamlıca Camii hıncahınç doldu. Sosyal medyada ise Karamollaoğlu’na açıklamalarına “Onlarca stat yapılırken eleştirmeyen camiyi neden eleştiriyor” tepkileri gelmişti.