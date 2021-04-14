Can Ataklı'dan itiraf gibi sözler: Bir darbenin eşiğinden dönüldü

14 Nisan 2021 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:01

Türkiye, Doğu Akdeniz'de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınlamış; "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir" gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bildirisi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

"ULAŞTIĞIM BİLGİLER DARBENİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Tele1 sunucusu Can Ataklı, 'darbe' itirafında bulundu.

Ulaştığı bilgiler olduğunu belirten Ataklı, "Bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var" açıklamasında bulundu.

"EMEKLİ DİYE TAMAMEN HER ŞEYDEN KOPMUŞ DEĞİLLER"

Ataklı, "Bu amirallerin darbe yapamayacağı ortada ama şu lafı söylemek istemiyorum: 'Ya amiraller darbe mi yapacak' Hayır amiralller yapmazlar. Ama bir darbenin işaret fişeği olabilir. Öncelik hazırlığı olabilir. Olabilir mi? Evet olabilir.

Geçmişimizde buna benzer olaylar olmuştur. Emekli diye tamamen her şeyden kopmuş falan değil. Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var" dedi.