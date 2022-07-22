CANLI 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni... Başkan Erdoğan: İstanbul kendini ihmal edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı nedeniyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

* Bugün burada toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz.

* Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki sokaklar, yapılar adına yakışır şekilde düzenlendi.

* Eyüpsultan'a değer katan tüm bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

* Ne diyor Mevlana: Kamil odur ki koya dünyada eser, eser olmayanın yerinde yeller eser.

* Türkiye dünyanın geçtiği sıkıntılı dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını korudu.

* Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bu öyle herkese nasip olacak bir şeref değildir. Bunun için emek ve vakit vermek gerekir.

* Belediye Başkanlığını, ajandasından arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, kendine ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir

* (Tahıl krizi imzası İstanbul'da) Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı, hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz.