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Politika

#CANLI 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni... Başkan Erdoğan: İstanbul kendini ihmal edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir

41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Belediye Başkanlığını, ajandasından arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, kendine ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir dedi.

22 Temmuz 2022 Cuma 14:25 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı nedeniyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

* Bugün burada toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz.

* Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki sokaklar, yapılar adına yakışır şekilde düzenlendi.

* Eyüpsultan'a değer katan tüm bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

* Ne diyor Mevlana: Kamil odur ki koya dünyada eser, eser olmayanın yerinde yeller eser.

* Türkiye dünyanın geçtiği sıkıntılı dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını korudu.

* Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bu öyle herkese nasip olacak bir şeref değildir. Bunun için emek ve vakit vermek gerekir.

* Belediye Başkanlığını, ajandasından arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini sizlere bırakıyoruz. İstanbul, kendine ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir

* (Tahıl krizi imzası İstanbul'da) Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı, hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz.

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