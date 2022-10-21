AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin İstanbul'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali toplantı salonundan açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik, hastaneye gelecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a giden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu araç, dün Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza yapmıştı.
Yıldırım ve Ayrım, helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.