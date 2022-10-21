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Politika

Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama! AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik, hastaneye gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin İstanbul'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali toplantı salonundan açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2022 Cuma 16:00 - Güncelleme:
Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama! AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik, hastaneye gelecek
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin İstanbul'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali toplantı salonundan açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik, hastaneye gelecek" dedi.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a giden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu araç, dün Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza yapmıştı.

Yıldırım ve Ayrım, helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yıldırım'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
  • AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
  • AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım

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