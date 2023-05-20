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Politika

#CANLI AK Partili Yıldırım: Terör ile FETÖ ile iş tutan Kılıçdaroğlu, ''milliyetçiyim” demeye başladı

deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Bunların yalanları, dolanları hiç bitmiyor. 14 Mayıs'tan önce terör ile FETÖ ile iş tutan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan sonra “ben sizden daha milliyetçiyim” demeye başladı. Bunları Kahramanmaraş yemez' dedi.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:56 - Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

- 14 Mayıs'ta Kahramanmaraş, 30 büyükşehir içinde 1 numara oldu. Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan dediniz.

- "Depremde yardım ettik zehir zıkkım olsun" dediler. Bunlar zavallıdır, bunlar insanlıktan nasibini almamıştır. 28 Mayıs'ta, bu densizlere hak ettikleri cevabı sandıkta verelim.

- Bunların yalanları, dolanları hiç bitmiyor. 14 Mayıs'tan önce terör ile FETÖ ile iş tutan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan sonra "ben sizden daha milliyetçiyim" demeye başladı. Bunları Kahramanmaraş yemez.

- 20 yıl boyunca, dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere dönüştüren, yolları bölen hayatları birleştiren bir lider ve onun arkadaşları olarak diyoruz ki, "yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz."

- Türkiye'nin bölgesinde küresel bir güç haline gelmesinden rahatsız olanlar vardır. O rahatsız olanları, 28 Mayıs'ta bir kez daha rahatsız edelim mi?

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