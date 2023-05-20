CANLI AK Partili Yıldırım: Terör ile FETÖ ile iş tutan Kılıçdaroğlu, ''milliyetçiyim” demeye başladı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

- 14 Mayıs'ta Kahramanmaraş, 30 büyükşehir içinde 1 numara oldu. Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan dediniz.

- "Depremde yardım ettik zehir zıkkım olsun" dediler. Bunlar zavallıdır, bunlar insanlıktan nasibini almamıştır. 28 Mayıs'ta, bu densizlere hak ettikleri cevabı sandıkta verelim.

- Bunların yalanları, dolanları hiç bitmiyor. 14 Mayıs'tan önce terör ile FETÖ ile iş tutan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan sonra "ben sizden daha milliyetçiyim" demeye başladı. Bunları Kahramanmaraş yemez.

- 20 yıl boyunca, dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere dönüştüren, yolları bölen hayatları birleştiren bir lider ve onun arkadaşları olarak diyoruz ki, "yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz."

- Türkiye'nin bölgesinde küresel bir güç haline gelmesinden rahatsız olanlar vardır. O rahatsız olanları, 28 Mayıs'ta bir kez daha rahatsız edelim mi?