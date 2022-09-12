CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik: İşgalcilere söylenmeyen sözler tarihimize söylendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalardan konu başlıkları;
- (Tunç Soyer'in Osmanlı sözleri) Kimlik krizini tetiklemek isteyenlerin enstrümanları Osmanlı ve Türkiye'yi birbirine karşı kışkırtmaktır.
- İşgalcilere söylenmeyen sözler tarihimize söylendi.
- Osmanlı Devleti de bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir. O zamanki mezalimi gerçekleştiren Yunan güçlerine, işgalcilere, söylenmeyen söz tarihimize söylendi.
- Atatürk'ün söylediği sözlerin bağlamından koparılarak bu şekilde konumlandırılması istismar siyasetidir.
- Yeni seçilen İskeçe müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyoruz. İnanıyoruz ki Yunanistan bu imtiyazı göz önünde bulundurur.
- Yunanistan'ın' yükseltemeye çalıştığı tahriklerin farkındayız. En son bir ro-ro gemisine tacizi gördük, bu bir haydutluktur.
- Maalesef terörle mücadelede teröristlerle uğraştığımız kadar müttefiklerimizin ortaya koyduğu bazı ilkesizlikle de uğraşmak zorunda kalıyoruz.