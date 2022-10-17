Bartın'daki maden kazası... AK Parti Sözcüsü Çelik: Olay tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından konu başlıkları;

- (Bartın'daki maden kazası) Bartın'daki maden kazasına ilişkin olayın aydınlatılması için her türlü soruşturma yapılacak.

- Parti grubumuz bir komisyon kurulması için teklif verdi.

- Bu olayın oluşmasına sebep teşkil eden unsurlar nedir, her boyutuyla değerlendirilerek bütün boyutlarıyla açığa çıkartılacak, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacak.

- İlk andan itibaren devletimizin bütün kurumları seferber oldu. Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip edip ziyarette bulundu. MKYK gündeminde bu konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz.

- (Terörle mücadele) ABD gibi bir NATO ülkesinin DAEŞ ile mücadele konusunda kendisine dayanak aldığı yerin PYD-YPG terör örgütü olması son derece vahimdir. O zaman dünyada kime karşı terörle mücadele konusunda ilkeli olmaktan bahsedeceksiniz.

- Herkes kendi ulusal güvenlik anlayışını çok dar, son derece indirgemeci, müttefiklerini düşünmeden bu şekilde tanımlarsa ortaya çıkan tablo bir NATO üyesi ülkenin bir başka NATO üyesi ülke için tehdit teşkil eden terör örgütü ile iş tutarak güya DAEŞ ile mücadele etmesi gibisinden son derece garip bir tablo ortaya çıkarır.

(Türkiye'ye gaz merkezi projesi) Türkiye, savaşın insanlığa maliyetini azaltmaya çalışıyor.



- Önümüzde tahıl koridorunun gerçeklemesi gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir gaz koridorunun da gerçekleşmesi söz konusu olabilecektir. Herkesi bu konuda Türkiye'ye destek vermeye davet ediyoruz.

- (Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti- 'Gizemli 8 saat' olayı) Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini kendisini destekleyenler son derece başarısız ve manasız ziyaret olarak değerlendirdiler. Bu kadar şeffaflık diyen birisi geziye katılanları da atlatarak 8 saat ortadan kayboldu. Şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı.

- (ABD gezisine ilişkin) Şunu söylemek isterim ki; Bunu söyleyen bir CHP'li idi; 'Cumhurbaşkanı olacak kişinin sadece kapasitesine bakılmaz aynı zamanda uluslararası aktörlerin kime işaret ettiğine de bakılır' Bunu hangi CHP'linin söylediğini ben söylemeyim siz bulun. Kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmez ama bu; bu kadar gündem olunca siyasetin de gündemidir.

- (Başörtüsü düzenlemesine ilişkin yeni anayasa çalışmaları ve tartışmalarına ilişkin) Geçmişte yapılanın yanlış olduğunun vurgulanması önemli ama zamanında yaptığınız açıklamalar yüzünden 1 nesil 2 nesil kadınlar Türkiye'de geleceklerini kaybettiler. Burada şimdi 'ben sizle helalleştim' derseniz burada bir samimiyetsizlik ortaya çıkar.

- (Cemevlerine ilişkin düzenleme) Cumhurbaşkanımızın Şah Kulu'na giderek dedelerimizle canlarımızla birlikte olması Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından bir tanesidir. Cumhurbaşkanımızın oraya gitmesi bu yaklaşımı ortaya konması daha sonra bir lokma yenmesi; bu konuda atılmış adım birliğimizi pekiştirme manasında çok büyük adımdır.



- (HDP'nin Cemevlerine kayyum atılıyor iddiası) Sonuç olarak devlet ile bir muhataplık oluşturulmuştur. Ve göreceğiz ki bu alevi kurumlarına asimilasyon değil otantik bir yaklaşımı ortaya koyacaktır. Eleştiri başka bir şey. Ama bunu böyle kategorik olarak mahkum etmeye çalışmak iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Canlarımızla birliğimizi dirliğimizi arttırmaya, bu yolu sürdürmeye devam edeceğiz.