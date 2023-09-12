CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu darbecilerin argümanlarını kullanıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Darbelerin iyisi kötüsü olmaz ama en kötü sonuç doğuranlardan bir tanesi. Ülkenin o hale gelmesinde vesayet rejiminin sorumluluğundan bahsetmezler. Her darbe kendisine vatanseverlik atfetse de vatana ihanet eden bir sonuç doğurmuştur. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi yeni cumhuriyetimizin omurgasını oluşturan bir ilkedir.

Darbeler, ülkemize büyük zarar verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a kadar hepsinin bir kötülük mekanizması olarak ülkemizin bugünü ve geleceğine zarar verdiği biliniyor. 15 Temmuz'a verilen cevap darbe kültürüne verilmiş net cevap olmuştur.

Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu darbeyi kınarken, 20 Temmuz darbesi kavramından söz ediyor.

Seçim sonuçlarını kabul etmeme şeklindeki tavrını sürdürmeye devam ediyor. Kanunlar, anayasa içinde tedbir almışsınız ama bu CHP genel başkanının hoşuna gitmiyor.

Terör örgütünün gücünü kırmaya, karşı koyulan tedbirlerini sivil darbe olarak ifade ediyor. Sivil siyaseti aşağılamak için birtakım argümanlar üretilmişti. Maalesef kirli bir çizgi var.

Darbecilerin sivil siyaseti aşağılamak için kullandığı argümanları, CHP genel başkanı tarafından kullanılmaya çalışılıyor. Lafın nereye gittiğini bilmeden, cumhuriyet karşıtı açıklama yapıyor. Gayrimeşru olduğunu söylememize rağmen 'Böyle konuşmalar yapacağız' diyenler var.

İlk defa bu derece darbecilerin kullandığı argümanların alenen kullanıldığı görülüyor. Bunun kaydını bir kez daha düşmüş olalım. Seçim millet iradesiyle tecelli etti.