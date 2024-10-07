AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde, açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın 1'inci yılındayız. Şimdiye kadar soykırım siyaseti gerçekleşirken, bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşti ve uluslararası kuruluşlar tarafından engellenemedi. Gelinen tabloda; bütün sistemi, uluslararası hukuku ve tüm insanlığı görmezden gelen Netanyahu ve çetesi ile karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

*Netanyahu katliamcı ve soykırımcıdır

*Netanyahu Hükümeti eylemlerine acımasızca şekilde devam ediyor

*Gazze'de şehit olanların yüzde 70'i kadın ve çocuk

*Uluslararası hukuku karşısına alan bir soykırım şebekesi var

*Netanyahu bütün bölgeyi ateşe atmaya çalışıyor

*Lübnan'ı yeni bir Gazze yapmaya çalışan katil şebekesiyle karşı karşıyayız

*Netanyahu ve cinayet şebekesi Lübnan'da da kan dökmeye devam ediyor

*Batı'da maalesef hükümetler soykırıma destek çıkıyor

*Birçok hükümet başkanı Netanyahu ile poz vermeye devam ediyor

*Batı İsrail'i soykırıma teşvik ediyor

*Saldırıya karşılık verince Batı ayağa kalkıyor

*Batı, katliamı örtbas ediyor

*Dünya, İsrail zulmüne ses çıkarmıyor