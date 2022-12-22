CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik: Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları;

(Rusya-Ukrayna Savaşı) Savaş tahıl ve enerji krizinin ortaya çıkmasına neden oldu

Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi

Bildiğimiz dünya sona erdi, yeni bir dünya ortaya çıkıyor



AB vizyon üretemezken, Türkiye barış için kilit rolde

Cumhurbaşkanımız barış için önemli bir diplomasi yürütmüştür

Barış için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var

) Avrupa bu konuda bir vizyon üretemedi. Gıda kıtlığı Türkiye'nin girişimleri sonucu önlendi

(Türkiye'nin AB üyelik süreci) Vizyonsuz ve dar kafalı bir yaklaşım var

(Ege'de Yunanistan ile gerilim) Yunanistan'ın tavırları gerilimi daha da artırıyor

Yunanistan'ın ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmiyor

Yunanistan'ın şımarıklığına destek veriliyor

(Dünya Kupası tartışmaları) İslam ülkesinde düzenlenmesi nedeniyle provokasyon yapıldı

(17-25 Aralık yıldönümü) Devletimizin egemenliğine en sinsice saldırılardan biridir

(Evlat Nöbeti) En soylu, en onurlu mücadelelerden biri veriliyor



Türkiye enerji alanında büyük bir oyuncu oldu

Türkiye enerjide dağıtım merkezi olacak

(Kızılelma'dan ilk uçuş) Oyun değiştiren bir hamle Türkiye'den çıkacak

Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyveleri tüm süreçlere katkı sağlıyor. KIZILELMA'nın 18 dakika süren uçuşu dünyada oyun değiştiren bir tablonun Türkiye'den çıkacağını göstermiştir

(Azerbaycan-Ermenistan Gerilimi) Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Ermenistan gerilimi artıran adımlardan uzak durmalı