AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı: Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:16 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:47

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Marmaris'te ve Bingöl'de çıkan orman yangınlarını yakından takip ettiklerini belirten Çelik, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, Diyarbakır annelerinin vicdan nöbetinin 665'inci gününe girdiğini anımsatarak, "Anneler, evlatlarına kavuşmaya devam ediyor. Hepsine buradan bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı, yüreğimizin onlarla olduğunu, her türlü desteğimizin onlarla olduğunu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj gündemini yakından takip ettiklerini vurgulayan Çelik, 20. gününde 425 bölgede çalışmaların devam ettiğini, 7 bin metreküpten fazla müsilajın Marmara'dan temizlendiğini söyledi.

Çelik, müsilaj denetimlerine ilişkin, "Bu çerçevede 6 bin 738 denetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası verilmiştir. 14 milyon lira civarında da para cezası uygulanmıştır. Marmara Denizi için ortaya çıkan bu tablo hepimiz için üzüntü ve kaygı vericidir. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza da verdiği talimatlar, Bakanlığımız tarafından titizlikle uygulanmaktadır. İnşallah Marmara Denizi'ni en kısa zamanda bu büyük felaketten kurtaracağız, bu müsilaj belasından kurtaracağız." şeklinde konuştu.

- "Büyük bir vatanseverlik örneği gösteriyorlar"

İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadelede 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 3'üncü etabına ilişkin yayımlandığı genelgeye yönelik Çelik, şu görüşleri paylaştı:

"Bu çerçevede normalleşmenin hızlanması ama hızlandıktan sonra da kalıcı olması için aşı programının güçlü bir şekilde uygulanması... Bütün sağlık çalışanlarımız büyük bir seferberlik içerisinde, neredeyse günde 1 milyondan fazla vatandaşımızı aşılayacak bir kapasite ortaya koyuyorlar. Bütün sağlık çalışanlarımıza buradan bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu fedakarlıklarının hiçbir şekilde ödenmesi mümkün değildir. Büyük bir vatanseverlik örneği gösteriyorlar, insanüstü bir çabayla en ücra yerdeki vatandaşlarımıza ve yaşlı insanlarımıza giderek bu faaliyeti gerçekleştiriyorlar.

Aşı yaşı artık 18 yaş sınırına indi. Tabii biz siyasiler söylemiyoruz bunu, Sağlık Bakanımız da bunu kendiliğinden bir siyasi olarak söylemiyor, Bilim Kurulunun tavsiyelerine uyuyoruz. Hem Türkiye'deki bilim adamlarının hem dünyadaki bilim adamlarının tavsiyesi bu aşılamanın, aşının hayata geçmesinin, herkesin aşılanmasının pandemi ile mücadele için olmazsa olmaz bir koşul olduğudur. O sebeple bütün vatandaşlarımızın gerçekten normale dönmek için aldıkları aşı randevularına titizlikle riayet etmeleri ve sağlıklarını bu şekilde korumaları son derece önemlidir."

Çelik, Türkiye'nin pandemi ile mücadele eden ülkeler içerisinde gerek vatandaşlarının sağlığını korumak gerekse pandeminin siyasal ve ekonomik etkilerini küçültme, yönetilebilir halde tutma konusundaki pozitif ayrışmasını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin Çelik, "Yerli aşı inşallah hayata geçtiği zaman bu, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunu hem milletimiz için hem tüm insanlık için bir müjde olarak ortaya koyacağız. Hiçbir şekilde bu, herhangi bir yerden esirgenmeyecek. Aşı konusunda asabiyet üretenlere, ırkçılık üretenlere karşı Türkiye, burada bir vicdan devleti olduğunu, bir vicdan ülkesi olduğunu, bütün insanlığın vicdanına hitap eden bir ülke olduğunu bir kere daha gösterecek." diye konuştu.

- "Güçlü bir şekilde takip ediyoruz"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yankılarının devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Orada Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeler neticesinde ortaya çıkan sonuçları güçlü bir şekilde takip ediyoruz. Partimizde de ilgili birimlerimiz takip ediyor. Biliyorsunuz orada Alman Şansölyesi Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiliz Başbakanı Johnson, Yunan Başbakanı Miçotakis ve Amerikan Başkanı Biden başta olmak üzere önemli görüşmeler gerçekleştirdi Cumhurbaşkanımız. Burada tabii verilen mesajların merkezini NATO zirvesi olduğu için özellikle Türkiye'nin NATO güvenlik konseptine dönük beklentileri ve bu vizyona dönük değerlendirmeleri oluşturdu.

Cumhurbaşkanımız NATO güvenlik konseptine dönük değerlendirmelerini ve Türkiye'nin vizyonunu kapsamlı bir şekilde paylaştı. Tabii Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler var. Aynı şekilde Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin verdiği destek söz konusu. Bununla ilgili olarak kendisine sorulan sorulara da Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla görüşmelerinde ayrıntılı bir şekilde cevap verdi."