CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, tarihin doğru tarafında durdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

* Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan diplomatik sürece güçlü bir destek verilmiş olsaydı, bugün bölgeselden küresele doğru giden bu savaşa dönük bir takım gündemler yerine başka gündemler değerlendiriyor olacaktık.

* Birçok devlet Suriye'ye, Suriye'nin vatandaşlarına orayı sömürecek ya da kendi bir takım projelerini hayata geçirecek bir zemin olarak bakarken Türkiye, 'Suriye Suriyeliler'indir' şiarıyla sadece dayanışma içerisinde, bu zor günlerinde onlara destek olma çerçevesinde yoluna devam etmiştir.

* Esad rejimi, bir takım devletlerin sahada verdiği destek sayesinde şimdiye kadar ayakta kaldı ama sonuç olarak rejimin çürümüşlüğü ve kofluğunun bir dayanma sınırı vardı ve gelinen noktada bunu herkes net bir biçimde görmüş oldu.

* İki tane mesele çok önemlidir, bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması diğeri Suriye'nin milli egemenliğinin korunması.

* Hepimizin üzerine düşen uluslararası toplumun üzerine düşen, aynı Türkiye gibi bu zorlu yolculuğunda Suriye'ye destek olmaktır.

* Bizim bütün arzumuz Suriye'nin herhangi bir yerinde olmak zorunluluğumuzun ortadan kalkması, terör örgütlerinin ortadan kalkması ve 'Suriye Suriyeliler'indir' şiarının hem mili egemenlik bakımından hem de toprak bütünlüğü bakımından tam olarak hayata geçmesidir.

* Anayasayı ve anayasal düzeni ortadan kaldırmıyorlar, anayasal düzene karşı bir tutumları yok, 'Anayasayı gözden geçirelim Baas rejiminn meşruiyet aracı olan anayasayı gözden geçirerek bütün Suriye halkını temsil edecek demokratik bir hale getirelim' şeklinde bir irade var.

* Bizim herhangi bir şekilde HTŞ'nin hareketliliğinin arkasında olduğumuza dair bütün bu söylemler yanlıştır.

* Bir takım, Suriye'yi kendileri için bir uydu devlet yapmak isteyenlerin ya da Suriye'yi bir çökmüş devlet haline getirerek buraya hükmetmek isteyenlerin bundan sonra da istikrarsızlaştırıcı bir takım girişimleri olacaktır.

* Türkiye, tarihin doğru tarafında durdu. Milletimiz zorda kalanlara yardım için en büyük dayanak noktası, en büyük destekçi olduğunu net bir şekilde gösterdi.