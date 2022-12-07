AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuşuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları...) Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı

(Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' provokasyonu) Tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır

Kılıçdaroğlu darbeye darbe diyemeyen birisidir

Kılıçdaroğlu darbe girişimini televizyon başında seyretti



Kılıçdaroğlu'nun unutmaması gerekir tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur

Siyaset üstü kadroyla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor

(CHP'NİN VİZYON BELGESİ) Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık

Siyasetin aşağılanması milli iradenin aşağılanmasıdır

Getirdikleri model siyaset dışı

Türkiye'nin problemlerine çare olan bir tablo yok

Bu derece niteliksizliği son derece ürkütücü buluyoruz

(6'lı masanın anayasa önerisi) Gördüğümüz, apolitik, siyaset karşıtı bir tablo

Kafalarındaki şey işlevsiz ve yetkisiz bir cumhurbaşkanı