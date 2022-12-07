AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya geldiği programda konuşuyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;
(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları...) Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı
(Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' provokasyonu) Tam bir basiretsizlik, haddini aşmaktır
Kılıçdaroğlu darbeye darbe diyemeyen birisidir
Kılıçdaroğlu darbe girişimini televizyon başında seyretti
Kılıçdaroğlu'nun unutmaması gerekir tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur
Siyaset üstü kadroyla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor
(CHP'NİN VİZYON BELGESİ) Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık
Siyasetin aşağılanması milli iradenin aşağılanmasıdır
Getirdikleri model siyaset dışı
Türkiye'nin problemlerine çare olan bir tablo yok
Bu derece niteliksizliği son derece ürkütücü buluyoruz
(6'lı masanın anayasa önerisi) Gördüğümüz, apolitik, siyaset karşıtı bir tablo
Kafalarındaki şey işlevsiz ve yetkisiz bir cumhurbaşkanı