AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Gazze'deki durumu yakından takip ediyoruz.

Soykırım nedir diye sorulduğunda uluslararası literatürde, Netanyahu hükümetinin bütün bu şartları aşan vahim bir tabloyu herkesin gözü önünde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bugün Netanyahu hükümetinin Nazileri geride bırakacak şekilde cinayet işliyor.

Bu sene de sıfır atık inisiyatifi son derece güçlü yankılar buldu. Tekstilde ve modada dünyanın çeşitli başkentlerinde toplantılar gerçekleşti.

Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin iradesi ve tutumunun da net bir beyanı olmuştur.

ÖZEL'E CUNTA TEPKİSİ: SİYASİ SÖZLÜKTE 'CUNTA' EŞİTTİR CHP'DİR

Son 10 günde siyasi gündem özellikle gelinen nokta şudur: Özgür Özel'in esnafın çiftinin emeğine karşı bir partinin bu şekilde kampanya yapması, Türk siyasi tarihinde bir partinin kendi vatandaşlarının emeğiyle karşı karşıya geldiği bir kavga unsuru yaptığı bir ilktir. Büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta. Kendilerinden olanlar ya da olmayanlar olarak sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza attı. Bu da vatandaşımız tarafından bir karşılık bulmamıştır.

CHP eliyle giderek marjinalleşen bir siyasetin eline mahkum etmiştir. Son olarak büyük bir yanlışa imza atarak hükümetimizi Cumhurbaşkanımızı bizim tüm siyasi hayatımızı bir takım ifadelerle etiketlemeye çalıştı. Kendi zihnindekini kendi kültüründeki yansıtmaya çalışıyorlar. Cunta yönetimi ifadesinin kullanılması. bir kez daha CHP'de seçilmiş iradeyle kavgalı olduklarının bir kez daha ortaya çıkardı. Burada bir siyasi cuntacılık söz konusuyla eşitlik CHP'dir.

Özgür Özel, kendi tarihiyle hesaplaşmadan başkasına söz söyleme hakkı yoktur. Kendisinde olan sıfatlarını başkalarına yapıştırmaya çalışmasından ibarettir. Dolayısıyla bu kullandığı 'cunta' gibi kendilerine yakışacak ifadeyi bizi karşı kullanmış olması; tabi ki hukuki karşılığı verilecektir.