CANLI AK Partili Kurtulmuş: AK Parti açık ara meclisin birinci partisi olacak

24 Seçim Özel'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak soruyor, AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş 24 TV canlı yayınında cevaplıyor.

AK Partili Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

SAHANIN NABZI NASIL?

14 Mayıs'taki seçime enteresan bir atmosferde girdiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Maalesef 6 Şubat'taki depremin ağır yaralarını bir yandan sarmakla meşguldük bütün Türkiye olarak. Gündemin bir numaralı maddesi ve gerçekten herkesi 85 milyonu etkileyen büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Onun vermiş olduğu, vatandaşımızda biraz siyasete uzak ya da siyasi tartışmalarla çok meşgul olunmayan bir gündem vardı. Dikkat ederseniz başından itibaren de önceliğimiz depremin yaralarının sarılması oldu. Ramazan boyunca da deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın bir yandan barınma ihtiyaçlarının karşılanması bir yandan günlük ihtiyaçlarının karşılanması toplu iftarlarla vesaire, tam manasıyla bir yaraları sarma şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma süreci içerisindeydik. Bayramla birlikte de tam seçim atmosferine aslında bayramdan sonra girmiş olduk. Yani o süre içerisinde evet bir seçim kampanyası vardı." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM ATMOSFERİ

Deprem bölgesindeki seçim atmosferine değinen AK Partili Kurtulmuş, "Onu da şöyle söyledik büyük bir deprem var büyük bir yıkıntı var 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehirlerimiz tabiri caizse baştan sona yok oldu. 11 ilimiz bundan çok ciddi şekilde etkilendi ama sonuçta hayat doğal akışı içerisinde seyrediyor. Bir taraftan yaraları sarıyoruz şehirlerimizin imarıyla ilgili projelerimizi ortaya koyuyoruz. Kalıcı konutların temel atma törenlerini yapıyoruz. Onların tekrar bitenlerin vatandaşlara teslim edilmesiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Ama diğer yandan da seçim var. Nasıl her bir fert hayatın akışı içerisindeki rutin işleri yapıyorsa Türkiye demokrasisinin temel görevlerinden birisi de belli sürelerde seçime gitmektir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini gerçekleştirmektir. Dolayısıyla seçim atmosferinin tam ısındığı hava Ramazanın ortasından sonra başladı bayramla birlikte de iyice bir seçim kampanyası havası bütün Türkiye'de de İstanbul'da da bu seçim sürekli bir şekilde artan bir ivme ile kampanyalar devam etmeye başladı. Cumhurbaşkanımızın aylar öncesinden başlayarak seçim kampanyası değil ama vatandaşlarımızın gönüllerine dokunarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek için bütün kamuyu seferber etti. İl ziyaretleri oldu. Bazı il ve ilçelere 3-4 kez gittiği oldu. Bunların devam ediyor olmasının üzerine bir de seçim kampanyası işte bugün de iki ilimizde miting oldu. Dolayısıyla seçim gayet güzel bir şekilde demokratik standartları yüksek bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Ümit ediyorum ki kalan 11 gün içerisinde de problemsiz sıkıntısız bir şekilde seçim kampanyasını bitirir ve çok başarılı bir seçim sonucu elde edilmiş olur." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ AÇIK ARA MECLİSİN BİRİNCİ PARTİSİ OLACAK"

Kurtulmuş, "Biz sadece kampanya sırasında ortaya çıkan bir siyasi kadro değiliz. Diyelim şimdi 14 Mayıs bitecek Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız yeniden Cumhurbaşkanı, AK Parti açık ara meclisin birinci partisi olacak, Cumhur İttifakı birinci ittifak olacak. Bir iki gün böyle bir yenilenme olur ama ondan sonra yeni seçim hazırlıkları olacak. Bunu rutin olarak alışmış olan bir siyasi geleneğimiz var. Bu geleneğin içerisinden geliyoruz. Sürekli halkın içerisinde olduk. En zor zamanlarda halkın içerisinde olduk. Korona dönemi zamanı hatırlayın. Hayat pahalılığının olduğu günleri hatırlayın, hepsinden önemlisi fiyat belirsizliklerinin olduğu günlerde dahil vatandaşlarımızın yanında olduk dertlerini dinledik. Muhalif partiler bize kızdılar. Dedik ki insan sevdiğine söylenir, umut ettiğine söylenir. O en zor şartlarda dahil vatandaşlarımız bir şey söylüyorsa bizden bir şey beklediği için söylüyordu. Rabbim bir daha böyle bir felaket göstermesin depremden sonraki süreçte de vatandaşlarımızın bazı tepkileri oldu ama şunu gördüler hemen ilk andan itibaren kamu tüm kurum ve kuruluşlarıyla oradaydı sivil toplum oradaydı belediyelerimiz oradaydı sahanın her yerindeydi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün kuruluşlarımız vatandaşlarımıza yardım yaptı ve daha önemlisi ülkenin lideri Cumhurbaşkanı depremin ikinci üçüncü günü Adıyaman ve Maraş'taydık. Evet büyük bir yıkıntı var ama bunu yaparsa yine Erdoğan yapacak AK Parti yapacak. Belki eleştiriler barındırıyor olsa bile yegâne umudun, ümidin, yapabilirlik kapasitesinin, kabiliyetin bizim tarafta olduğunu milletimiz söylüyor. Bunu biz sahada her gün görüyoruz. Her gün üst üste koyarak giden yukarı doğru bir başarı grafiğini görüyoruz sahada. Bu kamuoyu araştırmalarına da yansıyor." şeklinde konuşmasını sürdürdü.



HDP'NİN KANDİL'İN VE FETÖ'NÜN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ

Kandil, PKK, HDP ve FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'na destek verdiğine dikkat çeken Kurtulmuş, Zannediyorum ki son 10 günde bu anlamda da bu bizim daha çok derlenip toparlanan, sahada sorunları çözen tavrımızın çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. En az bunun kadar önemli olan bir başka konu da karşımızdaki ittifakın ortak bir fikir etrafında bütünleşmemiş olması, eskilerin tabiri ile bir fikri müdiri olmaması, yani bir paradigma etrafında konuşuyor olmaması, memleket meselelerinde hemen hemen hepsinde farklı fikirlerde olması, tabi bir de son günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkmasıyla birlikte HDP'nin Kandil'in ve FETÖ diliyle konuşanların da açıktan Kılıçdaroğlu'na destek vermeleri bu anlamda vatandaşlarımıza ne oluyor dedirtiyor ve Sayın Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıkma duygusunu yükseltiyor." diye konuştu.