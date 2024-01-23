İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2753
  • EURO
    33,0561
  • ALTIN
    1976.18
  • BIST100
    8124.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

#CANLI Bahçeli: Küresel bir komplonun hedefindeyiz

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Amaç Türk milletinin hakimiyetini kırmak.' dedi.

23 Ocak 2024 Salı 10:35 - Güncelleme:
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında yenilgiye uğrayacaktır.

* Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak.

* Bir olacağız, diri olacağız, doğru olacağız.

* Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir.

* (Özgür Özel'e tepki) Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

* İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracaktır.

* Batılı ülkeler İsrail'i silahlandırmaya devam ediyor. İki devletli çözüm şart. Zalimler, mazlumların kanını nehir gibi akıtmaktadır.

* MHP, hiçbir kara propagandaya eyvallah etmeyecek. Azimli ve inançlı insanlarımızın desteği ile üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır.

* 31 Mart seçimlerine hazırlık amacı ile ilk toplantımızı Misakı Milli'nin 104. yılında Mersin'de yapma kararı aldık. 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğiz.

* Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi zaman hainleri görevlendirerek sonuç alınmak istendi. İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kaldı.

* Misak'ı milli mülkü millettir millet ise sonuna kadar Türk'tür. Bu kuşatmaların daha rezili içimizdeki iş birlikçiler tarafından yürütülüyor. Bu defa hedef milli birliğimizdir. Şer odağının hedefini buralarda aramak lazım.

  • bahçeli açıklamaları
  • mhp lideri
  • söyleşiden özet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.