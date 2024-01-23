CANLI Bahçeli: Küresel bir komplonun hedefindeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

* DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında yenilgiye uğrayacaktır.

* Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak.

* Bir olacağız, diri olacağız, doğru olacağız.

* Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir.

* (Özgür Özel'e tepki) Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

* İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracaktır.

* Batılı ülkeler İsrail'i silahlandırmaya devam ediyor. İki devletli çözüm şart. Zalimler, mazlumların kanını nehir gibi akıtmaktadır.

* MHP, hiçbir kara propagandaya eyvallah etmeyecek. Azimli ve inançlı insanlarımızın desteği ile üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır.

* 31 Mart seçimlerine hazırlık amacı ile ilk toplantımızı Misakı Milli'nin 104. yılında Mersin'de yapma kararı aldık. 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğiz.

* Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi zaman hainleri görevlendirerek sonuç alınmak istendi. İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kaldı.

* Misak'ı milli mülkü millettir millet ise sonuna kadar Türk'tür. Bu kuşatmaların daha rezili içimizdeki iş birlikçiler tarafından yürütülüyor. Bu defa hedef milli birliğimizdir. Şer odağının hedefini buralarda aramak lazım.