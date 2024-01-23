CANLI Bahçeli: Küresel bir komplonun hedefindeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
* DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında yenilgiye uğrayacaktır.
* Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak.
* Bir olacağız, diri olacağız, doğru olacağız.
* Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir.
* (Özgür Özel'e tepki) Türkiye'de 'Dersim' diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.
* İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracaktır.
* Batılı ülkeler İsrail'i silahlandırmaya devam ediyor. İki devletli çözüm şart. Zalimler, mazlumların kanını nehir gibi akıtmaktadır.
* MHP, hiçbir kara propagandaya eyvallah etmeyecek. Azimli ve inançlı insanlarımızın desteği ile üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır.
* 31 Mart seçimlerine hazırlık amacı ile ilk toplantımızı Misakı Milli'nin 104. yılında Mersin'de yapma kararı aldık. 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğiz.
* Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi zaman hainleri görevlendirerek sonuç alınmak istendi. İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kaldı.
* Misak'ı milli mülkü millettir millet ise sonuna kadar Türk'tür. Bu kuşatmaların daha rezili içimizdeki iş birlikçiler tarafından yürütülüyor. Bu defa hedef milli birliğimizdir. Şer odağının hedefini buralarda aramak lazım.