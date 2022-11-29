CANLI Bahçeli: Bu soylu milletin varlığına kast etmek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımıza başlarken hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Tarih geriye doğru akıp giden, geleceğin çerçevesi belirleyen bir zaman tanımlamasıdır. Geçmiş, insanın geleceğiyle birlikte yaşamaktadır. Tarih, insan ile geçmiş arasında inşa edilmiş bir köprü görevi görmektedir.

Esasen bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar ise bugünün sonucu olacaktır. Tarih, hayata tutunamamış, sayısız toplumlar için onları acımasızca öğüten bir değirmenin tarifidir. Var oluşa anlam kazandıran dün, bugün ve yarın arasındaki muazzam terkibin farkına vararak müşterek bir şuur geliştiren bir kültürü bayrak yapan toplumlar ya da milletler tarihe yön vermeyi başarmışlardır.

Bu akışın içinde ceddini tanıyan, özünü bilen, öz değerlerinin aydınlığıyla uyanışa geçen, ne olup bittiğinin farkında olan toplumlar bilinç haline gelmişlerdir. Bize göre Türk milleti tarihe geçen bir kudretin adıdır. Bu soylu milletin varlığına kast etmek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir.