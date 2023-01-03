MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* 2023 yılı Türkiye'nin 100 yıllık tecrübe yıldır. 2023 yılı Türkiye'nin kuruluşu, milli hedef ve ülkülerin yükseliş yılıdır.

* 2023 yılı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bütünleşmiştir. 2023, Türk tarihinin bir kavşak, bir kader, bir karar noktasıdır.

* Kurtuluşumuzun fikri kaynağı Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak Devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milli Mücadelenin her safhasında emeği geçen dava arkadaşları ise kahramanlar kuşağıdır. Yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmesini bildik. Vicdanını aldırmış, onurunu uçurumdan aşağı atmışlar, vatanı nereden bilecekler.

* Türkiye Cumhuriyeti esarete kapalı milli asaletin zafer tacıdır.

* Terörizmin kanlı tertipleri, azgınlaşan ekonomik operasyonlar 2022 yılını kundaklamış ve karartmıştır.

* Küresel ekonomi resesyon girdabına düşmüşken Türkiye ekonomisi dünya çapında en çok büyüme kaydederken bir kaç ülkeden birisi olmayı başarmıştır.

* EYT sorunu TBMM'de köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden tamamen çıkmış olacaktır. Adım atıldı, Cumhur İttifakı süratle gerekeni yapacak.

* 2023 yılı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır.

* Cumhur İttifakı huzurun ve kardeşliğin koçbaşıdır. Verdiğimiz sözler ve vaatler sırasıyla yerine getirilmektedir.

DOĞAL GAZ VE PETROL KEŞİFLERİ

* Bize göre 2023'ün bereketi ve Allah'ın bir lütfudur.

* MHP'nin siyasi onuruna musallat olan kepazeleri asla unutmayacağız

* MHP, anlayana az anlamayana çok gelir, daldan dala atlayarak her fırsatı ganimete çevirmenin hesabını yapanlara diyorum ki; defalarca açılıp asidi kaçmış gazoz gibisiniz, hiç de tat vermiyorsunuz.

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İster zamanında yapılsın, ister erkene alınsın. Biz varız. Muhalefet kendi aralarında uzlaşmaktan aciz.

* Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi 'loading' mesajları çaresizliktir. Türk milleti notunu peşinen verdiği siyaseti bir daha sözlüye bile kaldırmayacaktır.

* Sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla. Değilsen adayınız kim ondan bahset.

* Geride kalan 2022 lider ülke Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise devreye girme senesidir. Lider ülke Türkiye yükseliş, kuvvet, zenginleşme, büyüme, kalkınma, zirveye tırmanmadır.