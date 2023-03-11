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Politika

#CANLI Bahçeli: (HDP'ye hazine yardımı kararı) AYM'nin verdiği karar hukuk skandalı olarak anılacak

Partisinin MYK ve MDK toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır.' dedi. AYM'nin aldığı HDP'ye hazine yardımı kararına tepki gösteren Bahçeli, 'AYM verdiği kararla yine safını belli etmiştir. AYM'nin verdiği karar hukuk skandalı olarak anılacaktır.' ifadelerini kullandı.

11 Mart 2023 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin MYK ve MDK toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır.

* Bizim başarımız mazlumların umudu demektir. Ülkemizin yükselişi demektir.

* MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığın gücü, birlik ve kardeşliğin güvenliğidir.

* Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır.

* Bir yanda Cumhuriyet'in 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız.

* Aslı astarı olmayan tüm ithamlara rağmen devlet üzerine düşen görevleri bir plan ve program çerçevesinde yerine getirmiştir.

* Bir yıl içinde depreme dayanıklı konutların teslimi yapılacak.

* Felaketin gölgesinde yapılacak bir seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp ülkemizin ana sorunlarına eğilmek, deprem bölgesine kilitlenmek asıl gayemizdir. Türkiye'nin kaybedecek 1 saniyesi bile yoktur. Gecikmeye, ağırdan almaya hakkımız yoktur. Bizim derdimiz Türkiye'nin kısa sürede derlenip toparlanmaktır.

* Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır.

* Bir yanda Cumhuriyet'in 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız.

* (Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine yardımı alması yönündeki kararı) AYM verdiği kararla yine safını belli etmiştir. Bu hukuk skandalı olarak alınacak karardır. Bu karara oy veren mahkeme yeleri vicdanların sözünü değil ihanetin sözünü dinlemiştir. Anayasa Mahkemesinin HDP ile aldığı karar iflah olmaz gaflettir. AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur. AYM, HDP'ye hazinenin kapısını açmıştır.

* Geldiğimiz aşamada teklifimiz şudur. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlara aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. MHP böyle bir feragata gönüllüdür ve yardım alan diğer partilerden de bunu ümit etmektedir.

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