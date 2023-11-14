CANLI MHP Lideri Bahçeli: İmamoğlu'nu evine göndereceğiz

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
"Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz"
"Yerel seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız"
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı evine göndereceğiz"
"Devletin kasasını , milletin kesesini gasp edenler bedelini ödeyecek"
"Amacımız, ayırmadan ayrışmadan yerelde iktidar olmaktır"
"Yeni yüzyıl destanını hep beraber yazacağız. hedefleri tek tek hayata geçireceğiz"