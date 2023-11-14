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Politika

#CANLI MHP Lideri Bahçeli: İmamoğlu'nu evine göndereceğiz

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz' dedi.

14 Kasım 2023 Salı 10:36 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz"

"Yerel seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı evine göndereceğiz"

"Devletin kasasını , milletin kesesini gasp edenler bedelini ödeyecek"

"Amacımız, ayırmadan ayrışmadan yerelde iktidar olmaktır"

"Yeni yüzyıl destanını hep beraber yazacağız. hedefleri tek tek hayata geçireceğiz"

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