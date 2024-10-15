MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* İsrail devlet olma vasfından kopmuş terör örgütüne dönmüştür.

* Birleşmiş Milletler aciz, atıl ve korkaktır. BM derhal kuvvet kullanmalıdır. Akan kana seyirci kalınamaz, suçlular derhal cezalandırılmalı.

* İsrail'in savaşı bölgeye yayma hamleleri Lübnan'dan sonra Suriye'yi işgal hevesleri üstüne basa basa ifade ediyorum ki çok ciddi bir güvenlik tehdididir.

* İsrail saldırıları ve Orta Doğu'da gelişmeler kapsamında Özgür Bey'in açıklamaları ucuz olmasının yanında ileri derece de sorumsuzluktur. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değil. Muhalefet milli gerçeklerle çatışıyor.

* Huylu huyundan vazgeçmez ancak biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz. Türkiye'nin ve Türk milletinin yanında zoraki olsa bile makul bir pozisyon alacağı günleri sabırla bekleyeceğiz. Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır.

* 1967 sınırlarıyla Filistin Devleti tanınmalıdır. İki devletli yol dışında başka yol yoktur.

* Bu gidişle sınırlarımıza dayanması kuvvetle muhtemel olan siyonist saldırganlığın ve arkasındaki küresel emperyalizmin asıl gayesi bellidir. Herhangi bir ihmal ve kayıtsızlık ağır bedellere kapı aralayacaktır. CHP yönetiminin gelişmeler karşısında; ilkesiz, ilgisiz, ikircikli ve iltihaplı siyaseti gerçekten de endişe verici boyutlardadır.

* Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet umurunu ve onurunu hazmedemeyen nevzuhur demokrat yobazları hüsranıdır.