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Politika

Bakan Akar: Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması pek mümkün değil

Pençe Kartal-2 Harekâtı ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendiren, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmıştır. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetlerimizin bombasının ulaşması pek mümkün değil. Mağaranın iki kapısı daha bulundu. İçeriden ateş ediliyor el bombası atılıyordu ve askerlerimiz de gerekli karşılığı veriliyordu. Sadece göz yaşartıcı gazla kullanılmıştır. Bunun dışında herhangi bir silah mühimmat kullanılması söz konusu değil. Bu sırada teröristlere teslim olmaları gerektiği hususu tekrar tekrar hatırlatıldı.' dedi.

16 Şubat 2021 Salı 15:15 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 15:38
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Bakan Akar'ın konuşmasından satırbaşları:

Geniş bir hazırlık süreci yaşandı. Arazi ile ilgili ayrıntılı harrita çalışmaları yapıldı. hedefler özenle seçildi.

Operasyon karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı.

Planlanan 50'den fazla hedeften 48 vuruldu. Diğer hedefler güvenlik gerekçesiyle gözetilmiştir.

Teröristlere sürekli çağrıda bulunuldu. Bu sırada sadece göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Cuma akşam saatlerinde birinci terörist "ateş etmeyin dışarı çıkıyorum" diyerek dışarı çıktı.

Alı konulan 13 kişi hava hücüm harekatı başlatıldığında şehit edildi.

Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Teröristlerin ateşine karşılık verdi. Bir müddet sonra teröristlerin atışı kesildi.

Şehitlerimizin naaşları emniyetli bir şekilde yurt içine nakledildikten sonra operasyonel unsurlarımız yurda döndü.

Bölgede 51 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi.

Bölgenin keşif gözleme faaliyetleri devam ediyor.

Bu operasyon sonucunda teröristlerin çok ciddi zaaiyata uğradıkları kesin. Önümüzdeki 15 gün süre içinde hiç kimsenin 3-4 kişi olmaması, (firarı önlemek için) haber seyredilmeme talimatını teröristlere tebliğ ettiklerini biliyoruz.

TSK terör örgütüne kendini çok güvende hissettiği Gara'da çok büyük zarar vermiştir.

Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı bundan sonra da bırakılmayacaktır.


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