CANLI Bakan Akar: Terör koridoru parçalandı, örgüt çöküş içinde

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap ediyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

En yüksek teknolojilerin kullanıldığı dinleme, kamera, gözetleme sistemleri dahil, araçlar dahil bunların hepsi hudutlarımızda kullanılmakta. Gerçekten dünya standartlarında bir hudut güvenliği sağlamaktayız

Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslarası ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne haline gelmiş durumda

(Suriye'nin kuzeyine harekat hazırlığı) Terörü kaynağında kurutacağız. Biz güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz, kimsenin toprağında gözümüz yok

Terör bölgelerinde bizim yaptığımız operasyonların hiçbiri işgal harekatı değildir. Biz terörist ile mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler. Biz onlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz

Terör koridoru parçalandı, örgüt çöküş içinde

Teröristlerle göğüs göğse mücadele eden tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleridir



Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına dönmelerini amaçlıyoruz

Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. İnşallah bunu da yapacağız. Pençe-Kilit harekatı olsun diğer harekatlarımız olsun hiçbiri işgal hareketi değildir

9 milyon Suriyeli ile muhatabız. Onların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bir kısmı Türkiye'de bir kısmı da Irak'ta olmak üzere. Biz Suriye'nin kuzeyindeki hayat şartlarını ne kadar normalleştirebilirsek; önce oradan gelmeyi engelleyeceğiz ardından da orayı cazibe merkezi haline getirerek Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizi evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız

Türkiye'nin çalışmaları sonrasında 1 milyon 100 bin Suriyeli ülkesine döndü. Avrupa bu çalışmaların farkına varmalı

FETÖ ile mücadele için ne gerekiyorsa yapacağız

(Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı) Sevkiyatın aksamadan devam edeceğine inanıyoruz