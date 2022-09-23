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Politika

Bakan Bilgin'den önemli asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin HAK-İŞ ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Vedat Bilgin, 2023 asgari ücretle ilgili 'Enflasyonu göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz' dedi. Öte yandan EYT ile ilgili açıklamada da bulunan Bilgin, 'Çözüm aşamasına geldik' ifadelerini kullandı.

23 Eylül 2022 Cuma 14:47 - Güncelleme:
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İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.

Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
  • Vedat Bilgin

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