CANLI Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına net cevap: MOSSAD destekliyor

Türkiye'nin ticaretindeki önemli konuları ele almak üzere Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'Açık Görüş Özel'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında yer aldığını belirten Bakan Bolat, "İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam boyutundaki zalimce saldırıları karşısında Türkiye, her platformda gereken aksiyonları gösterdi ve göstermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki 'Türkiye, İsrail'e silah satıyor' manipülasyonları hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Haberin terör örgütleri ile bağlantılı sitelerde verilmiş şirketlerde Türkiye'nin silah ve mühimmat satıyormuş gibi bir suçlanma şekliydi. Bir kere sitelere bakacaksınız bunlar güvenilir siteler mi? Bunlar devlete savaşa açan siteler. Bunların haberlerine ilk bakışta inanmak son derece yanlıştır. Biz araştırdık bulduk. İletişim Başkanlığı ile konuyu paylaştık. Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımız açıklama yaptı. Bu iddialar yurt dışı kaynaklı devlete düşman siteler tarafından kurgulanan manipülasyonlardır. Seçime günler kala iktidara 1-2 puan oyunu düşürebilir miyiz çabaları bunlar. " dedi.

7 EKİM'DEN BU YANA İSRAİL İLE TİCARET YÜZDE 33 AZALDI

Bakan Bolat, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Hükümetin sürekli 'İsrail'le ticaret' suçlamalarıyla sıkıştırılmak istenmesi, bazı marjinal siyasi unsurların ve terör örgütlerinin "fake" hesaplarıyla yapılan itibarsızlaştırma çabalarıdır. Bunu İsrail istihbaratı da destekliyor. Alt kategoriye baktığımızda birisi jel yakıtı biri de çakmak gazı çıktı. Silah mühimmatı denilen şey balıkçılıktaki zıpkın. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırısı başladıktan 20 Mart'a kadar olan tarihte karşılıklı ticaret yüzde 33 azaldı. Hükümet, kamu kurumları ve devlet şirketleri olarak asla İsrail firmalarıyla ticaret yapılmıyor.

