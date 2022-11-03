CANLI Bakan Çavuşoğlu: Tahıl anlaşması için çabalarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



- Yaşanan sıkıntı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çözüldü.

- 20 gün sonra (Karadeniz) tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

- Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması konusunda da çabalarımızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor.

- Savaş maalesef karmaşık bir şekilde devam ediyor. Ukrayna için adil bir barış olması gerekir.

- Rusya'nın tahıl ve gübresine de başta en az gelişmiş ülkelerde olmak üzere tüm dünyanın ihtiyacı var. Eğer bu gübre ihracatı gerçekleşmezse sadece Afrika'da tarım üretiminde yüzde 20 düşüş olacak.

Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları;

- Türkiye, NATO'nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır.

- Türkiye, dünya gıda krizini önledi. Teşekkür ediyoruz.

- Türkiye'ye öncelikle Ukrayna'ya verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde geliştiriyor.

- Türkiye'nin (Karadeniz'deki) bu önemli yaşam hattını korumak için ve milyonlarca insanın ihtiyacı için yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz.