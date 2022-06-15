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Politika

Ankara'da kritik zirve! Bakan Çavuşoğlu: NATO'ya ilettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve NATO'ya ilettiklerini söyledi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu... İki ülkenin nasıl bir tavır sergileyeceklerine bakacağız

(İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu) Yaptırımlarla bu işler çözülmez. Endişelerimizin karşılanması lazım. Birbirimizi iyi anlayıp birbirimize destek olmamız lazım

İki ülkeye bağlı adaylığını koydu. Biz ikili ülke konusundaki endişelerimizi NATO ve iki ülkeye ilettik. Bu iki ülke bizim bu beklentilerimizi nasıl karşılayacak. Bu konuda bir mutabakata bağlamamız lazım. NATO da devrede. Kendileriyle sürekli görüşüyoruz.

NATO'dan da aynı şekilde uzlaşı belgesi geldi. İsveç Başdanışmanından bir belge geldi. Biz bu belgelerin bizim beklentilerimizi karşılamasından çok uzak olduğunu ilettik.

Sonuçta ne zaman diye sorulmaz. Bu ülkeler ne zaman ve nasıl endişelerimizi karşılayacak. Top şu an karşı ülkelerde. Mektup değil de cevaplarını beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısı
  • NATO

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