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Politika

#CANLI Bakan Fidan'dan Ermenistan'a çağrı: Vakit varken bu fırsatı iyi değerlendirin

Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonuna ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Bu son operasyon Güney Kafkasya'da istikrar ve normalleşme için yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Vakit varken bu fırsatı Ermenistan daha iyi değerlendirmeli.' ifadelerini kullandı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 78. Genel Kurulu'na ilişkin açıklamalarından bulunuyor.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Azerbaycan'a güçlü desteğimizi beyan ettik. Azerbaycan'ın bu son operasyonu, Güney Kafkasya'da istikrar ve normalleşme için yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Bu fırsat penceresini, vakit varken Ermenistan'ın daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Türkevi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk dış politikasının geldiği aşamanın vücut bulduğu bir mekâna dönüşmüştür.

BM Genel Kurulu haftası, dışişleri bakanları için de yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığı bir haftadır. Biz de bu süre zarfında birçok ikili ve çok taraflı görüşme yaptık.

Birçok görüşmenin odak noktasını, Rusya-Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere, bölgemizde barış ve güvenliği yakından ilgilendiren konular teşkil etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.

Sır değil ABD ile anlaşmazlıklarımızın olduğu bazı konular var. Bunları, ciddi müttefiklik ilişkisi içerisinde ve karşılıklı saygı temelinde ele almaktayız

Avrupa'da artan bir İslam karşıtlığı var. Görüşmelerde gündeme getirdik.

Dünyada barışın tesis edilmesi için İslam dünyasının bir araya gelmesi şart.

Gelecekte, İslam düşmanlığına, ırkçılığa veya yabancı düşmanlığına yer yok.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir.

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