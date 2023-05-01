CANLI Bakan Kurum: İstanbul'un dönüşümü terörle mücadele kadar önemli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor. 24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan soruyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum 24 TV canlı yayınında cevaplıyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:



"Afetin ilk anından itibaren deprem bölgelerinde ilgili bakan arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızın yanında olabilmek için bölgeye akın ettik."

"Seferberlik anlayışıyla, çadırlar, konteyner kentler kuruldu. Çocuklarımızın gideceği okulları, gençlerimizin vakit geçireceği alanları yaptık. İnsanımızın ihtiyacını giderecek her üniteyi yapmaya çalıştık."

"Afet bölgesindeki kültürel değerleri koruyacağız, ardından da on bir ilimizi eş zamanlı olarak ayağa kaldıracağız. Enkaz kaldırma süreci yüzde 83-84 seviyelerine geldi."

"11 ilimizi 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde 50 bin 400 canımızı kaybettik."

"On bir ilde konut inşa süreci eş zamanlı yürütülüyor. Vatandaşlarımıza konutları inşallah etap halinde teslim edeceğiz. 6.-7. Ay itibarıyla da teslimlere başlayacağımızı öngörüyoruz."

"TOKİ'yle yaptığımız seferberlikte bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüşümü sağlandı. Sadece İstanbul'da 695 bin konut dönüştürüldü."

"İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde mahallesinde bir projemiz, eserimiz var. Yapmış olduğumuz tespitlerde İstanbul'da 1.5 milyon konutun riskli olduğunu tespit ettik."

"Hollanda'dan daha büyük alanda meydana gelmiş bir depremde o bölgeleri ayağı kaldırmak kolay değil. Bu Türkiye'nin gücüdür, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim anlayışıdır ve bu iradenin sahaya yansımasıdır."

"İstanbul dönüşümü, el ele vererek 'yüzyılın dönüşümü' olacak."

"200 bin konuta ilişkin, vatandaşlarımızın e-devlet üzerinden başvurularını alıyoruz. Başvuru neticesinde bulunan binaların hasar- tespit çalışmalarına başladık."

"Terörle mücadele ne kadar önemliyse, İstanbul dönüşümü o kadar önemli. İstanbul dönüşüm kampanyamıza şu ana kadar 77 bin 136 başvuru oldu. Bu 1 milyon 600 bin vatandaşımızı ilgilendiriyor."

"Donatı alanlarında kalan vatandaşlarımız tapularını alamıyorlar, çocuklarına miras bırakamıyorlar. Bu vatandaşlarımız için oluşturacağımız uydu kentlerde rezerv konutlar üreteceğiz."

"Bizim devletimiz güçlü, salgın sürecinde tüm dünya durmuşken Elazığ, Malatya depremi oldu. Kimsenin yatırım yapmadığı dönemde deprem bölgelerinde üretim yapıyorduk"

"Depremin üzerinden 3 ay geçti 127 bin konut yapımı başlatıldı, şantiyeler çalışıyor. Bu işlerin yapımının ve bitirilmesinin 21 yıldır olduğu gibi garantisi de, teminatı da Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"Her işte olduğu gibi algılar ve iftiralarla milletimizi yanlış yönlendiriyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu TOKİ'nin hiç inşaatlarına gitmiş mi? Orada oturanların bir çayını içtin mi? Düne kadar TOKİ'yi eleştiriyorlardı şimdi TOKİ demeye başladılar."

"Milletimiz 15 Temmuz'da kendisini tankların önüne atarken, Sayın Kılıçdaroğlu kahve yudumluyordu. Milletimiz 15 Mayıs'ta da Sayın Kılıçdaroğlu'nu siyasetin tozlu sayfalarına yerleştirecek."