CANLI Bakan Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni aradı ve bir konuda yardım istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. 40 yıldır bu mücadelenin içerisinde yaşanmışlıklar var. Ödediği büyük bedeller var. Dolayısıyla çok büyük tecrübesi var.

* Türkiye terörle mücadelede büyük bir tecrübe edindi. Terörle mücadelede en büyük tehlikelerden birisi örgütün meşru alanları kullanması ve sızmasıdır.

* Devlet tüm terör örgütleriyle mücadele ediyor. Çok şükür uzun uğraşlar sonucu kamuyu terör örgütlerinden arındırdık.

* Anayasa bize bu konuda sorumluluk veriyor.

* Kimse kusura bakmasın devlet, bir çadır yönetimi değildir. Anayasası, yasası var.

* Anayasa yetkisini kullandığımız için eleştirildik.

* PKK/KCK hareket edemiyorsa bu yetkiyi kullandığımız için.

* FETÖ ile irtibat halindeki belediyelerde gereğini yerine getirmemiş olsaydık bugün Doğu ve Güneydoğu'nun hali ne olurdu? Biz bu konu hakkında da çok eleştirildik.

* 26 Kasım'da burada belediyeleriyle irtibatlı çalışanları aldıkları için İstanbul, Mersin, Adana, İzmir, Ayvalık'la ilgili bir İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma olduğunu ve bunun tamamlanması halinde dosyaların yargıya gönderileceğini söylemiştim.

* İmamoğlu beni arayıp 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?' ricasında bulundu. Ben "Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız" cevabını verdim.