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Politika

#CANLI Bakan Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni aradı ve bir konuda yardım istedi

Belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Anayasa bize bu konuda sorumluluk veriyor. Kimse kusura bakmasın devlet, bir çadır yönetimi değildir. Anayasası, yasası var. Anayasa yetkisini kullandığımız için eleştirildik.' dedi. Bakan Soylu, 'İmamoğlu beni arayıp 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?' ricasında bulundu. Ben 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' cevabını verdim.' ifadelerini kullandı.

28 Aralık 2022 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. 40 yıldır bu mücadelenin içerisinde yaşanmışlıklar var. Ödediği büyük bedeller var. Dolayısıyla çok büyük tecrübesi var.

* Türkiye terörle mücadelede büyük bir tecrübe edindi. Terörle mücadelede en büyük tehlikelerden birisi örgütün meşru alanları kullanması ve sızmasıdır.

* Devlet tüm terör örgütleriyle mücadele ediyor. Çok şükür uzun uğraşlar sonucu kamuyu terör örgütlerinden arındırdık.

* Anayasa bize bu konuda sorumluluk veriyor.

* Kimse kusura bakmasın devlet, bir çadır yönetimi değildir. Anayasası, yasası var.

* Anayasa yetkisini kullandığımız için eleştirildik.

* PKK/KCK hareket edemiyorsa bu yetkiyi kullandığımız için.

* FETÖ ile irtibat halindeki belediyelerde gereğini yerine getirmemiş olsaydık bugün Doğu ve Güneydoğu'nun hali ne olurdu? Biz bu konu hakkında da çok eleştirildik.

* 26 Kasım'da burada belediyeleriyle irtibatlı çalışanları aldıkları için İstanbul, Mersin, Adana, İzmir, Ayvalık'la ilgili bir İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma olduğunu ve bunun tamamlanması halinde dosyaların yargıya gönderileceğini söylemiştim.

* İmamoğlu beni arayıp 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz?' ricasında bulundu. Ben "Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız" cevabını verdim.

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