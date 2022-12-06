CANLI Bakan Soylu: Silindir Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığında açıklamalarda bulunuyor.

* 55 organize suç örgütüne yönelik 50 ilde 502 şüphelinin yakalanması için Silindir operasyonu başlatıldı.

* Her gün ve her saat dolandırıcılık ile mücadeledeyiz. Basmadık alan bırakmıyoruz

* Organize suç örgütlerine nefes aldırmamaya çalışan gayretimiz her yıl artarak devam etti

* 2022 yılındayız, henüz 1 ayımız daha var. 2703 gözaltı, 842 tutuklama var. Bu operasyonlar, 7-8 aylık, bazen 10 ay devam eden operasyonlardır.

* Örgütlere karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız.

* İllerimiz her yerde takip ettikleri operasyonları adliye çeviren yani sonuç alan çalışmalar yürütmüştür.