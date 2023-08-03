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Politika

#CANLI Bakan Uraloğlu 24 TV'ye açıklamalarda bulunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 TV'de yayınlanan '24 Özel' programında açıklamalarda bulunuyor.

3 Ağustos 2023 Perşembe 20:00 - Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve dünya siyasetinin gündemine ilişkin son gelişmeleri 24 Özel'de anlatıyor. Kaan Yakuphan soruyor, Bakan Uraloğlu 24 TV canlı yayınında cevaplıyor.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları:

Yani heyecanlanmamanız mümkün değil. Gerçekten 34 yıllık bir meslek hayatı bunun tamamı kamu kurumunda karayollarında geçti. Öncelikle tabi Karayolları Genel Müdürü olmak bu gerçekten güzel bir hedefti, nasip oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü 5 yıl görev yaptık. Bu süreçte bir seçime gidilip Cumhurbaşkanımız mevcut bakanlarımızı milletvekili adayı gösterdiğinde bu adaylardan biri de ben olabilirim diye düşünüyorsunuz. Bu süreç gerçekten heyecan verici. Çok şükür orada da hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız göreve devam etmiş oldu. İster istemez heyecanlanıyorsunuz çünkü çok ciddi bir sorumluluk. Bir taraftan da yapılan, verilen emek hiçbir zaman boşta kalmıyor. O emeklerinizin bir anlamda karşılığını bulmuş oluyorsunuz ve gerçekten mutlu oluyorsunuz.

Bu bir sınavla bir puanla olunan bir süreç değil, takdir edilen bir süreç. Bunu yapabilecek olan bir çok arkadaşımız elbette söz konusu. Bir tanesinin de ben olabileceğimi gerçekten düşünüyordum ve böyle bir beklentim vardı. O adaylar arasından Cumhurbaşkanımızın takdirinin böyle olması elbette mutlu etti. Adaylar arasında birisi olduğumu biliyordum en azından.

Ayrıntılar geliyor...

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