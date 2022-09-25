CANLI Bakan Varank 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.



Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

HAYAT UMDUKLARIMIZ MI BULDUKLARIMIZ MI?

Umduklarınızın peşine düşerken bulduklarınızla mutlaka yetinmeniz gerekiyor. Bulduklarınızdan tatmin olmuyorsanız başka arayışlara gidiyorsanız bu sizi yese de düşürebilir farklı noktalara da düşürebilir. Umudunuzu hep yüksek tutacaksınız yeşerteceksiniz.

BAŞARMAK MI KAYBETMEK Mİ SİZİ MOTİVE ETTİ?

Hayata dair sorular her zaman zordur. Tabii ki kaybettikleriniz size müthiş tecrübeler kazandırıyor. Kaybede kaybede hayatı öğreniyorsunuz.

İLK BAŞARINIZ NEDİR?

İlk başarı diye bir kavram olur mu bilmiyorum. Yenildiğiniz de olur başarı da olur. Yenilgiyle neyi kast ediyorsunuz? Bir sınavda başarısız olduğunuzda bunu yenilmek mi sayacaksınız yoksa tecrübe edip daha başarılı olmaya mı çalışacaksınız? Tabii ki başarıya ulaşmak için çok çalışmak gerekiyor. O çok çalışmada da yenilgi gayet kabul edilebilir bir unsur size tecrübe kazandırıyor. İlk yenilgi ilk başarı sorusuna cevabım yok kusura bakmayın.