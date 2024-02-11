CANLI Bakan Yumaklı Araf'ta Sorular'da: Bizim hükümetlerimiz ne söylediyse yapmıştır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Belki de arafta olmayı düşünecek zamanı bile kendimizde bulamadığımız bir dönemdeyiz.

2023 yılı sonu itibarıyla 31 milyar dolarlık bir ihracatı yapıp ülkemize döviz kazandıracak bir seviyede olan devasa bir sektörün bakanlığı olarak buradayız. Gurur duyuyorum.

Eğer ki bizler üretimle ilgili yapılması gerekenleri bihakkın yapmazsak çok sürdürülebilir bir sonuca gitmiyoruz.

Dünyadaki birçok ülkeden avantajlı konumda olmamızın hem iklim hem toprak hem coğrafi konum olarak bize getirdiği kolaylıkların, avantajların en temel sebeplerinden bir tanesi; doğru, yerinde ve zamanında verilmiş olan desteklerdir.

Hakikaten bazı şeyleri anlamlandırmakta zorlanıyorum; neden kendi ülkemizin sahip olduğu değerleri, bir bölüm, bir kısım insan tersine çevirip onun üzerinden bir şey söyler.

Bir toplantıda şunu söyledim, "2050 yılında ülkemizin nüfusu 105 milyon olacak, bir de 105 milyon misafirimiz gelecek" tam burada yanlış anlaşılmışım. Turist demedim de misafir dedim. Efendim, "Misafirlere 'sığınmacı' dedi". Benim konuşmamın hiçbir tarafında öyle kasıt yok

Türkiye 137 milyon ton bitkisel üretim yapmış ve 2023 yılında bir rekora imza atmışken biz bunları bırakalım 600 kilogram samanı mı konuşalım. Hem bize yazık hem üreticilere yazık.

2021 yılında yanan alanların otel yapıldığına dair birtakım şeyler çıktı. Bahsedilen yerin, yanan yerle mesafe 15 km. Yani söylenen yerle yanan yer aynı değil. Türkiye'de anayasa korur ormanları. İnsanları bu anlamda kandırmak kolay değil ama vazgeçmiyorlar

Biz sokaklarımızı daha güvenli hale getirecek, bir an önce sahipsiz hayvanları sokaklardan öncelikle alacak daha sonra da onların popülasyonuyla alakalı eylemler zincirini ortaya koyacak bir plan üzerinde çalışıyoruz. İnşallah sorunumuzu çözecek