CANLI Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bu gurur gününüzde sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna şahitlik etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi özellikle tebrik ediyorum.

Sizlerin mezuniyetine vesile olan tüm hocalarınıza, amirlerinize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sizleri vatana, millete onurla hizmet edecek şahsiyetler olarak yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum.

Misafir polis amirlerimiz akademide aldıkları üst düzey eğitimle kendi ülkelerine hizmet edeceklerdir. Biz ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. Tüm uluslararası öğrencileri misafirimiz olarak görüyoruz.

Ülkemizin dört bir köşesinde asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla gece gündüz demeden görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum.

Milletçe kendimizi huzur ve güvende hissediyorsak bunun arkasında emniyet teşkilatımızın emeğinin yer aldığını biliyoruz. Polislerimiz sorumluluğu ağır bir mesleği şanla yaparak güvenlik talebini karşılıyor. Sizler aynı zamanda devletimizin bekasının, toplumsal barışımızın da teminatısınız.

Güvenlik güçlerinin hayatımızda ne kadar kritik bir rol oynadığını 6 Şubat depremlerinde gördük. Emniyet birimlerimiz süratle harekete geçti, kendi mesai arkadaşlarını depremde şehit vermelerine rağmen tüm güvenlik güçlerimiz depremzedelerimize yardım için adeta seferber oldu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri dönemindeki özverili çalışmaları dolayısıyla tüm emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Seçimleri hiçbir sıkıntı yaşamadan atlattık.

Kardeşlerim önceki hafta cumartesi günü tarihin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz'u geride bıraktık. 7 sene önce karanlık geceyi milletimizin direnişiyle kardan bile aydınlık bir geceye çevirdik. Hem tanklara karşı meydan okumanın gururunu hem de kendi silahıyla vurulmasının acısını yaşadık.

15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bilhassa Özel Hareket Başkanlığı'na yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız.

15 Temmuz gecesi 252 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimizin arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Sadece Gölbaşı'nda 51 polisimiz katledildi. FETÖ'cülerin canavarlığını bizlere hatırlatmaktadır. İnsanlık böyle alçaklık görmemiştir.

Üzerinden 7 değil 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatırlarına daima sahip çıkacağız. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimize havale ediyorum. Sizler kahvenizi yudumlarken ülkenin evlatları mücadele verdi.