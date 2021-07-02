CANLI Başkan Erdoğan: Yıl sonunda rekor kıracağız!

2 Temmuz 2021 Cuma 17:59 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 18:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

3 gün içerisinde bu teşkilatımızı başta Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan bey olmak üzere il teşkilatımızla bir araya gelerek belediye başkanımız hep birlikte seferber oldular ve süratle gerek Arifiye organizasyonunu, gerek toplu açılışları gerekse şu anda yapmakta olduğumuz teşkilat toplantımızı gerçekleştirdiler. Bu teşkilat Sakarya'da çok şeyleri başarılı kılacaktır.

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ

Muhalefet milletin karşısına icraat diye temel atmama törenleriyle, musluk açılışlarıyla çıkarken biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan pek çok yatırımı Sakarya'nın istifadesine sunduk. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bugün elini vicdanına koyan herkes eski Türkiye ile yeni Türkiye, 2002'nin Sakarya'sı ile 2021'in Sakarya'sı arasındaki farkı görüyor ve kabul ediyor. Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken bir yandan çok büyük yol, konut, enerji projelerini devreye alıyoruz. Maruz kaldığımız onca saldırıda ekonomideki istikrarı korurken diğer yandan rekorlar kırıyoruz.

'İHRACATTA REKOR KIRACAĞIZ'

Haziran ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artış gösterdi. Bay Kemal, sen vergi memuruydun değil mi? Yanında hesaptan anlayanlar da var, onlarla da görüşüver. 6 aylık ihracatımız ise geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. Allah'ın izniyle bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Böylece aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Önümüzdeki 6 ayda bu ivmeyi daha da artırarak 2021 senesini özellikle dış ticarette ülkemiz için bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz. Her bir vilayetimizde hizmetlerimiz kat kat artırırken küresel ölçekte de itibarlı ülke konumumuzu perçinliyoruz.