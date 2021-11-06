CANLI Başkan Erdoğan: Asırlık tüm sorunların çözülmesi için gereken tüm adımları biz attık

6 Kasım 2021 Cumartesi 16:29 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI



Nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü

Hepsini aşarak Batman'ı bu hizmete kavuşturduk

Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli iki pansiyonu, iki spor salonunu, 50 yataklı öğretmen evini bugün hizmete açıyoruz

Yatırımlarla büyüyen Türkiye fotoğrafının en güzel örneklerinden biri de Batman'da yapımı tamamlanan 36 fabrika

20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman vardı, bugün nasıl bir Batman var. 20 yıl öncesini, o günleri yaşayan hanımefendiler ve beyefendiler, nereden nereye

İşsizliğin belini kırıyoruz. Huzur ve güvenliğe kavuşan Batman'ın yükselişini izliyor ve takip ediyoruz

Batman çevresindeki iller gibi yıllarca terörü örgütünün zulmü altında acı çekti

Bu topraklarda binlerce yıldır kardeşçe yaşayan insanlar olarak, vatanımıza yönelik her türlü saldırıyı birlikte karşı koyduk. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken surlara birlikte tırmandık

Biz bu toprakları hep alın terimizle, kanımızla yoğurarak vatan yaptık

Menderes'ten itibaren sandıkta kazanılan zaferlerin çoğu darbe duvarlarına çarptı

Ne zaman ki bu ülkede ipler tek parti zihniyetinin eline geçti, o zaman sıkıntı yaşamaya başladı

Tek parti faşizminin yarattığı tahribat hepimizi yıprattı

Bölgede yaşanan sıkıntıları çözemeyenler baskıyla, tehditle, işkenceyle; hak ve hukuklarını hiçe saydıkları insanları yerlerinden ederek, sorunu daha da büyüttüler. Hükümete geldiğimizde işte böyle bir Türkiye ile karşı karşıyaydık

Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamını eğitim, sağlık, ulaşım, adalet gibi kamu altyapılarıyla donattık

19 yılda Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık

76 üniversite ile geldik, üniversite sayısını 206'ya çıkardık

Batman'da 41 sağlık tesisinin yapımını tamamladık. Şehirlerimizde şimdi 500 yataklı hastanenin ihale süreci başladı

19 yılda Batman'daki çiftçilerimize bir milyar liralık tarımsal destek verdik

Asırlık tüm sorunların çözülmesi için gereken tüm adımları biz attık

Terör örgütünün buradaki insanlar üzerinde kanla kurduğu vesayeti bitirdik

Kürtçe konuşmanın Türkü söylemenin okumanın, yazmanın suç olması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık

Çözüm süreci ile Türkiye'yi terör örgütü tasallutundan kurtaracak bir adım daha attık.

Bu PKK'nın bu HDP'nin dini imanı yok. Bunları iyi bilmemiz lazım. Biz sizi sadece Allah için seviyoruz. Türkiye'de hareket alanı kalmayın örgüt, Irak'ın kuzeyini karıştırmaya çalışıyor.

Bay Kemal eğer gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Bay Kemal sana bu millet, bu devleti teslim eder mi? Bu HDP'ye bu İYİ Parti'ye devlet teslim edilir mi?

Türkiye'nin geleceğinde bu terör örgütünün yeri yoktur

Sen kimsin? 10 büyükelçi bize akıl vermek istiyor. Bunlara en büyük desteği de içimizden birileri veriyor