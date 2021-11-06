CANLI Başkan Erdoğan: Asırlık tüm sorunların çözülmesi için gereken tüm adımları biz attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI
Nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü
Hepsini aşarak Batman'ı bu hizmete kavuşturduk
Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli iki pansiyonu, iki spor salonunu, 50 yataklı öğretmen evini bugün hizmete açıyoruz
Yatırımlarla büyüyen Türkiye fotoğrafının en güzel örneklerinden biri de Batman'da yapımı tamamlanan 36 fabrika
20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman vardı, bugün nasıl bir Batman var. 20 yıl öncesini, o günleri yaşayan hanımefendiler ve beyefendiler, nereden nereye
İşsizliğin belini kırıyoruz. Huzur ve güvenliğe kavuşan Batman'ın yükselişini izliyor ve takip ediyoruz
Batman çevresindeki iller gibi yıllarca terörü örgütünün zulmü altında acı çekti
Bu topraklarda binlerce yıldır kardeşçe yaşayan insanlar olarak, vatanımıza yönelik her türlü saldırıyı birlikte karşı koyduk. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken surlara birlikte tırmandık
Biz bu toprakları hep alın terimizle, kanımızla yoğurarak vatan yaptık
Menderes'ten itibaren sandıkta kazanılan zaferlerin çoğu darbe duvarlarına çarptı
Ne zaman ki bu ülkede ipler tek parti zihniyetinin eline geçti, o zaman sıkıntı yaşamaya başladı
Tek parti faşizminin yarattığı tahribat hepimizi yıprattı
Bölgede yaşanan sıkıntıları çözemeyenler baskıyla, tehditle, işkenceyle; hak ve hukuklarını hiçe saydıkları insanları yerlerinden ederek, sorunu daha da büyüttüler. Hükümete geldiğimizde işte böyle bir Türkiye ile karşı karşıyaydık
Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamını eğitim, sağlık, ulaşım, adalet gibi kamu altyapılarıyla donattık
19 yılda Batman'a 16 milyar liralık yatırım yaptık
76 üniversite ile geldik, üniversite sayısını 206'ya çıkardık
Batman'da 41 sağlık tesisinin yapımını tamamladık. Şehirlerimizde şimdi 500 yataklı hastanenin ihale süreci başladı
19 yılda Batman'daki çiftçilerimize bir milyar liralık tarımsal destek verdik
Asırlık tüm sorunların çözülmesi için gereken tüm adımları biz attık
Terör örgütünün buradaki insanlar üzerinde kanla kurduğu vesayeti bitirdik
Kürtçe konuşmanın Türkü söylemenin okumanın, yazmanın suç olması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık
Çözüm süreci ile Türkiye'yi terör örgütü tasallutundan kurtaracak bir adım daha attık.
Bu PKK'nın bu HDP'nin dini imanı yok. Bunları iyi bilmemiz lazım. Biz sizi sadece Allah için seviyoruz. Türkiye'de hareket alanı kalmayın örgüt, Irak'ın kuzeyini karıştırmaya çalışıyor.
Bay Kemal eğer gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Bay Kemal sana bu millet, bu devleti teslim eder mi? Bu HDP'ye bu İYİ Parti'ye devlet teslim edilir mi?
Türkiye'nin geleceğinde bu terör örgütünün yeri yoktur
Sen kimsin? 10 büyükelçi bize akıl vermek istiyor. Bunlara en büyük desteği de içimizden birileri veriyor