CANLI Başkan Erdoğan: Güneyde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
Salgın döneminde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum
Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi
Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız
İktidara gelirken 'Ülkemizi dört temel unsur üstünde yükselteceğiz' dedik, bunlar eğitim, sağlık, adalet ve emniyet
Geçtiğimiz 20 yılda eğitimde toplam bütçemizi 10.3 milyar liradan 274.3 milyar liraya çıkardık
76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardık
Ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz
Hükümete geldiğimizde 526 bin öğretmen varken, biz bugüne kadar toplam 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık
Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine çıkardık
Son dönemde devlet hastanelerimizde muayene randevuları ile ilgili şikayetler geldi. Süratle çözüm için adım atıyoruz
19 şehir hastanemizi açtık. 14 şehir hastanemizin inşaatı sürüyor. 2'si de ihale sürecinde
Muhtarlarımızı özlük haklarından, çalışma binalarına kadar her alanda destekledik.
İstihdamda 2002'de 12 milyon olan aktif sigortalı sayısını 24 milyona, toplam istihdamı 30 milyonun üzerine çıkardık
Türk Milleti için güçlü bir orduya sahip olmak bir tercih değil mecburiyettir
Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk
Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binden fazla Suriyeli döndü
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik
Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz
Son 20 yılda saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk
Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı, bugün 1.5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır
Karşımıza çıkan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi bu aparatların gerçek sahiplerine karşı veriyoruz
Hani, komünistin komünistliği parayı buluncaya, ateistin ateistliği uçak sallanıncaya kadardır derler ya, aparatları ve ağababalarıyla bunların havası da milletin önüne çıkıncaya kadardır
Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek
Ülkemize ne siyasette ne ekonomide diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz
2022 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine göre dünya küçülürken bizim büyümemiz 7.3 olarak gerçekleşti
Savunma sanayiinde ihraç edilen ürün çeşidimiz 228'i aştı
Yerli otomobilimiz üretim aşamasına geçmek üzere, inşallah yakında yollarda göreceğiz
Ülkemizin sesini ve nefesini tüm dünyada duyuruyoruz. Dizi ve filmlerimiz, artık dünyanın değişik ülkelerinde izlenme rekorları kırıyor, bu noktaya geldik
Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bizim dönemimize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur