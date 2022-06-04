CANLI Başkan Erdoğan: Güneyde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Salgın döneminde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum

Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi

Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız

İktidara gelirken 'Ülkemizi dört temel unsur üstünde yükselteceğiz' dedik, bunlar eğitim, sağlık, adalet ve emniyet

Geçtiğimiz 20 yılda eğitimde toplam bütçemizi 10.3 milyar liradan 274.3 milyar liraya çıkardık

76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardık

Ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz



Hükümete geldiğimizde 526 bin öğretmen varken, biz bugüne kadar toplam 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık



Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine çıkardık

Son dönemde devlet hastanelerimizde muayene randevuları ile ilgili şikayetler geldi. Süratle çözüm için adım atıyoruz

19 şehir hastanemizi açtık. 14 şehir hastanemizin inşaatı sürüyor. 2'si de ihale sürecinde

Muhtarlarımızı özlük haklarından, çalışma binalarına kadar her alanda destekledik.

İstihdamda 2002'de 12 milyon olan aktif sigortalı sayısını 24 milyona, toplam istihdamı 30 milyonun üzerine çıkardık

Türk Milleti için güçlü bir orduya sahip olmak bir tercih değil mecburiyettir

Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk

Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binden fazla Suriyeli döndü

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik

Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz

Son 20 yılda saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk

Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı, bugün 1.5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır

Karşımıza çıkan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi bu aparatların gerçek sahiplerine karşı veriyoruz

Hani, komünistin komünistliği parayı buluncaya, ateistin ateistliği uçak sallanıncaya kadardır derler ya, aparatları ve ağababalarıyla bunların havası da milletin önüne çıkıncaya kadardır

Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek

Ülkemize ne siyasette ne ekonomide diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz

2022 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine göre dünya küçülürken bizim büyümemiz 7.3 olarak gerçekleşti

Savunma sanayiinde ihraç edilen ürün çeşidimiz 228'i aştı

Yerli otomobilimiz üretim aşamasına geçmek üzere, inşallah yakında yollarda göreceğiz

Ülkemizin sesini ve nefesini tüm dünyada duyuruyoruz. Dizi ve filmlerimiz, artık dünyanın değişik ülkelerinde izlenme rekorları kırıyor, bu noktaya geldik



Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bizim dönemimize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur