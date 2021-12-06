CANLI Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor: Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
Türkiye-Katar ilişkileri stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başladı. Yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz
Katar'la yeni anlaşmalar imzalayacağız
Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele alma fırsatımız olacak
Türkiye ve Katar iki güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir
Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz
İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir
Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz
Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız
Şubat ayı içerisinde Abu Dabi'ye ziyaretim olacak