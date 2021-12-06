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Politika

#CANLI Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor: Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulunuyor.

6 Aralık 2021 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 12:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Türkiye-Katar ilişkileri stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başladı. Yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz

Katar'la yeni anlaşmalar imzalayacağız

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele alma fırsatımız olacak

Türkiye ve Katar iki güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir

Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz

İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir

Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz

Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız

Şubat ayı içerisinde Abu Dabi'ye ziyaretim olacak

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