CANLI Başkan Erdoğan: Kayseri'ye 54 milyar liralık müjde ile geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ının konuşmalarından satır başları;
- Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjde ile geldik.
- Develi'deki hastanemize Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik.
- Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılış ve temel atma törenleriyle tamamlıyoruz.