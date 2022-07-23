CANLI Başkan Erdoğan: Kayseri'ye 54 milyar liralık müjde ile geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ının konuşmalarından satır başları;



- Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjde ile geldik.

- Develi'deki hastanemize Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik.

- Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılış ve temel atma törenleriyle tamamlıyoruz.