Başkan Erdoğan: Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır

AA 02 Ekim 2020 Cuma 15:29 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 16:20

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Konyalılarla ayrı bir gönül muhabbetimiz var. Bugün hasret gidermenin yanında 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak için buradayız. Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya’da inşaa ettik.

Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250’ye çıkarttık.

Sanayisiyle tarımı ile hizmetler sektörü ile ülkemizin parlayan yıldızı Konya bu yatırımlarla çok daha büyük atılımlara hazırlandığını göstermiştir.

"BİZ BU OYUNU ÇOK ÖNCEDEN GÖRDÜK"

TBMM’nin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesi ile ülkemizin önemli konularını dünya ile ve milletimizle paylaşma fırsatı bulduk. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele var. Bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafından yer alıyor. Bu tablo Türkiye’nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük.



"TÜRKİYE DIŞLANMAK İSTENİYOR"

Türkiye yeni dünya düzeninde dışlanmak isteniyor. Kriz alanlarının hemen hepsi ülkemizin etrafında yer alıyor. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları birer birer yerine getirdik. Dünyaya bunun kolay olmayacağının mesajı verdik. Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumdayız.

“HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖZ AÇTIRMIYOR NEFES ALDIRMIYORUZ”

Elbette bunun bir bedeli oldu bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar hamdolsun bu yoldan dönmedik dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi başaramadılar başaramayacaklar. Hangi örgütten olursa olsun hiçbir terör örgütüne göz açtırmıyor nefes aldırmıyoruz.

Sadece oralardan yapılacak saldırılar ta merkezinde kontrol altına almak için Suriye’de operasyonlar yaptık. Artık bu oyunun başarı şansı olmadığını görmeliler. Benzer bir oyunu Akdeniz’de de oynamak istediler. Libya ile yaptığımız anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz’deki büyük bir bölümü meşru faaliyet alanımıza dönüştürdük.

Ülkemize kuru sıkı tehditlerle içi boş şantajlarla komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrımıza kulak vermek zorunda kaldı.

"TÜM İMKANLARIMIZLA AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı ama bu sefer hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve kalbimizle Azerbaycan’ın yanındayız ve yanında olacağız.

Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek.

"EKONOMİDE 3. ÇEYREKLE İLGİLİ İYİ VE GÜZEL HABERLER ALIYORUZ"

Üçüncü çeyrekle ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz. Dün eylül ayı ihracatımızın 16 milyar doların üzerine çıkarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını milletimizle paylaştık.

Bugün de otomobil satışlarının 90 binin üzerine çıkarak yine tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz.

Geçen hafta Gaziantep’teki Organize Sanayii Bölgesi’nde 300’den fazla tesisin açılışını yaptık.

Gerçi bu güzel gelişmeyi bile gölgelemeye kalktılar ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’nin büyüme gelişme kalkınma yolunda yeniden hızlandığı gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu güzel tablonun olumlu yansımalarını şehir şehir görüyoruz.

Antalya Konya Aksaray Nevşehir Kayseri hattı üzerinden ülkemizin turizm merkezi olan hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Tüm bu ağlarla Konya ülkemizin en önemli hızlı tren hatlarından biri haline gelecektir.

Havayolu ulaşımını da ihmal etmeyerek yeni terminal binasını da şehrimize kazandırdık Hava Yolunun trafiği geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçti.

Konya’ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik, 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Durmak yok yola devam. Biz kurak değil bereketli bir Konya ovası istiyoruz. Adımlarımızı da ona göre atıyoruz.

İnşaatı devam eden sulama tesisleri ile 360 bin dekar arazi daha hizmete açılacak. Son 18 yılda Konyalı çiftçilerimize toplam 9.7 milyar tarımsal destek verdik. Ama ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimiz yalnız kaldı, insafın kurusun bizim ne yaptığımızdan senin haberin bile yok. Şöyle gel bir bak buralarda neler oluyor ama işlerine gelmez.

Savunma Sanayini güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya’da Türkiye silah test merkezi kuruyoruz.

Bütün bu yatırımlarımızı hizmetlerimizi saymakla bitiremiyoruz. İnşallah 2023’e kadar yeni ve çok daha büyük hizmetlerimize kavuşturarak yeni döneme girmiş olacağız. Buradan gençlere seslenmek istiyorum. Lütfen şimdiden ülkemizin 2053 vizyonunu geliştirmek için çalışmaya başlayın. Biz bu konuda gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.