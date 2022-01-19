CANLI Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor
19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik
İlk 50 toplantımızda 35 bine yakın muhtarımızla yüz yüze görüşme imkanı bulduk
Muhtarlarla ilgili pek çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bizden önce bunlar yoktu
Muhtarlarımızın maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz, kanuni düzenlemeyi kısa sürede tamamlayacağız
Muhtarlık hizmet binalarının proje çalışmalarını tamamladık. Çok yakında inşa süreci başlıyor
Muhtarlarımızın ne kadar kritik görevler üstlendiğini yaşanan felaketlerde açıkça gördük
Muhtarlarımız yoldaştır, sırtınızı güvenli dayayacağınız birer dağdır
Bir sonraki toplantımızı da yine bu salonda sadece kadın muhtarlarımızla yapmayı planlıyoruz
Devletimizin müşfik eli, tatlı dili olan muhtarlarımızla daha nice yollar yürüyeceğiz
Sizlerin bir araya gelmeniz bizi sevmeyenlere ders oluyor. Biz birbirimizi sevenlerle yol yürüyeceğiz
Bunlar ellerine fırsat geçtiğinde milli iradenin her kurumu gibi muhtarlıkların da kapılarına kilit vurmaktan vazgeçmezler
Geçtiğimiz 20 yılda, bilhassa son 10 yılda yaşadıklarımız sosyal, ekonomik ve askeri dersler içeriyor
Bize 'Yapamazsınız' diyen ülkeler şimdi İHA'larımızı uçaklarımızı almak istiyor
Tek parti faşizmini yüceltenler, millete yapılan zulümlere arka çıkanlar hala aynı yerde duruyor
Küresel yönetim ve finans sistemi temelden sarsılırken muhalefetin tek vaadi eski Türkiye
Terör örgütlerinin inlerine girmek suretiyle çökerttik, çökertiyoruz
Yapılan yatırımlarla Türkiye dünyada bir devrim ve değişim yaşıyor, tüm bunlar Yap-İşlet-Devret ile oluyor
Göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı, biz bunu 28 bin 500 kilometreye çıkardık
Savunma sanayimizde millilik oranı yüzde 80'e ulaştı. Başka türlü bu mücadeleyi nasıl vereceksiniz?
Ülkemizi Kandil ve Pensilvanya'nın "İktidara geliyoruz" haykırışlarına maruz bırakanları Allah'da milletimiz de affetmez
Sizlerden 2023'te Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarına destek vermenizi istiyorum