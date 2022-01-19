CANLI Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı

19 Ocak 2022 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik

İlk 50 toplantımızda 35 bine yakın muhtarımızla yüz yüze görüşme imkanı bulduk

Muhtarlarla ilgili pek çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bizden önce bunlar yoktu

Muhtarlarımızın maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz, kanuni düzenlemeyi kısa sürede tamamlayacağız

Muhtarlık hizmet binalarının proje çalışmalarını tamamladık. Çok yakında inşa süreci başlıyor

Muhtarlarımızın ne kadar kritik görevler üstlendiğini yaşanan felaketlerde açıkça gördük

Muhtarlarımız yoldaştır, sırtınızı güvenli dayayacağınız birer dağdır

Bir sonraki toplantımızı da yine bu salonda sadece kadın muhtarlarımızla yapmayı planlıyoruz

Devletimizin müşfik eli, tatlı dili olan muhtarlarımızla daha nice yollar yürüyeceğiz

Sizlerin bir araya gelmeniz bizi sevmeyenlere ders oluyor. Biz birbirimizi sevenlerle yol yürüyeceğiz

Bunlar ellerine fırsat geçtiğinde milli iradenin her kurumu gibi muhtarlıkların da kapılarına kilit vurmaktan vazgeçmezler

Geçtiğimiz 20 yılda, bilhassa son 10 yılda yaşadıklarımız sosyal, ekonomik ve askeri dersler içeriyor

Bize 'Yapamazsınız' diyen ülkeler şimdi İHA'larımızı uçaklarımızı almak istiyor

Tek parti faşizmini yüceltenler, millete yapılan zulümlere arka çıkanlar hala aynı yerde duruyor

Küresel yönetim ve finans sistemi temelden sarsılırken muhalefetin tek vaadi eski Türkiye

Terör örgütlerinin inlerine girmek suretiyle çökerttik, çökertiyoruz

Yapılan yatırımlarla Türkiye dünyada bir devrim ve değişim yaşıyor, tüm bunlar Yap-İşlet-Devret ile oluyor

Göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı, biz bunu 28 bin 500 kilometreye çıkardık



Savunma sanayimizde millilik oranı yüzde 80'e ulaştı. Başka türlü bu mücadeleyi nasıl vereceksiniz?

Ülkemizi Kandil ve Pensilvanya'nın "İktidara geliyoruz" haykırışlarına maruz bırakanları Allah'da milletimiz de affetmez

Sizlerden 2023'te Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarına destek vermenizi istiyorum