CANLI Başkan Erdoğan: Mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:06 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 12:19

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

2022 bütçesi büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışma

Bütçede en büyük payı eğitim almaktadır. Sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık

Dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı gereken mali altyapıyı oluşturduk

Amacımız küresel krizi ülkemiz için fırsata dönüştürmektir

Üretimde kapasiteyi sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor



İstihdamda da salgın öncesinde bir yere geldik



Ülkemizin hakettiği yeri alması için çalışıyoruz

Milli Savunma Teknoloji hamlesi bizi savunma sanayi başta olmak üzere önemli bir yere taşıdı

Ülkemize Yeşil İklim Fonundan 3 milyar 750 milyon dolar kaynak sağlanmasına yönelik mutabakat zaptı geçtiğimiz günlerde imzalandı. Kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız, ülkemizin önemli bir kısmı hala tarım üretimi için ihtiyacı olan yağışa kavuşamadı

İklim krizinin yol açtığı sorunları yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız

Kuraklık tehdidi fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Türkiye olarak tedbir alıyoruz

Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Bu yıl gübre desteğinde yüzde yüz artış yaptık