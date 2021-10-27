CANLI Başkan Erdoğan: Mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
2022 bütçesi büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışma
Bütçede en büyük payı eğitim almaktadır. Sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık
Dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı gereken mali altyapıyı oluşturduk
Amacımız küresel krizi ülkemiz için fırsata dönüştürmektir
Üretimde kapasiteyi sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor
İstihdamda da salgın öncesinde bir yere geldik
Ülkemizin hakettiği yeri alması için çalışıyoruz
Milli Savunma Teknoloji hamlesi bizi savunma sanayi başta olmak üzere önemli bir yere taşıdı
Ülkemize Yeşil İklim Fonundan 3 milyar 750 milyon dolar kaynak sağlanmasına yönelik mutabakat zaptı geçtiğimiz günlerde imzalandı. Kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız, ülkemizin önemli bir kısmı hala tarım üretimi için ihtiyacı olan yağışa kavuşamadı
İklim krizinin yol açtığı sorunları yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız
Kuraklık tehdidi fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Türkiye olarak tedbir alıyoruz
Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Bu yıl gübre desteğinde yüzde yüz artış yaptık