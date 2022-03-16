16 Mart 2022 Çarşamba 18:18 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 19:54

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir etmekten özellikle memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gerek ikili görüşmede gerekse daha sonraki genişletilmiş çalışma yemeğinde özellikle Türkiye-Polonya ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönündeki iradelerini Duda'nın geçen yıl mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette güçlü bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Duda'nın bugünkü çalışma ziyaretinin de bu iradenin somut bir göstergesi olduğunu, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

İki NATO müttefiki olarak, ayrıntılı fikir teatisinde bulunduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkanı da buluşacağız." diye konuştu.

Duda ile Avrupa'nın güvenliğine dair değerlendirmeleri paylaştıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Nitekim dışişleri bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Bu süreçte Polonya ile de istişare ve iş birliğimizi sürdüreceğiz. Malum 24 Mart'ta Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi yapılacak."

Erdoğan, Polonya'nın savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı Duda'yı kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. Bu vesileyle Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyelerinde, sınır geçişlerinde sağlanan kolaylıklar için Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırılması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır. Görüşmemizde stratejik ortaklığımızı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin tesisiyle taçlandırma fikri üzerinde de durduk. Konseyin ilk toplantısını bu yılın ikinci yarısında Varşova'da gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizin gelişmesinden de memnuniyet duyuyoruz."

Polonya ile bölgesel konularda ve çok taraflı platformlarda yakın bir iş birliklerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarının yapıcı tutum ve desteğinin devam edeceğine inandığını vurguladı. Erdoğan, görüşmenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLERİMİ İLETTİM"

Duda, Rusya'nın Polonya'nın komşusu olan bağımsız bir ülkeye saldırdığını ve Erdoğan ile yaptığı görüşmenin en önemli konusunun iki ülke arasındaki savaşın durması olduğunu kaydetti.

"(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum." ifadesini kullanan Duda, Türkiye'nin de Polonya gibi Ukrayna ile Rusya arasında barışın bir an önce tesis edilmesini istediğini kaydetti.

Duda, "Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor. Çok teşekkür ederim. Biz de aynı fikirdeyiz." diye konuştu.

Bir an önce Rusların saldırmasını, sivilleri öldürmesini, bombalamasını ve hatta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez görülen acı görüntüleri bir an önce durdurmak gerektiğini vurgulayan Duda, Erdoğan'a bunun durdurulması için yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

- "SAVUNMA ALANINDA ÇOK GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ BAŞLATTIK"

Duda, Polonya ile Türkiye arasında ekonomik iş birliğinin yanı sıra askeri iş birliğinin de devam etmesini istediklerini aktardı.

Konuk Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Geçen sene (Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Şuna inanıyorum ki bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Hatta Cumhurbaşkanıyla birlikte ortak karşılıklı çıkarlarımızın 10 milyar doları geçmesini umut ediyoruz. Herkesin çok iyi bildiği gibi bu alanda Polonya ve Türkiye'nin iş birliğinin olasılıkları çok güçlü geniş kapasiteye sahip."

Duda, Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde mülteci konusunu ele aldıklarını ifade ederek "Bugün Polonya'ya yaklaşık iki milyon mülteci giriş yapmış bulunuyor. Çünkü hesaplarımıza göre her gün yaklaşık 100 bin kişi sınırdan geçiyor. Bugün Polonya'da mülteci krizinden bahsedebiliriz." diye konuştu.

Polonya'nın uluslararası toplumdan yardım almaması durumunda çok zor duruma düşebileceğini ifade eden Duda, şunları kaydetti:

"Uluslararası kurumlara tekrar sesleniyorum. Biz öncelikle tabi ki (Ukraynalı sığınmacılara) yardım etmek istiyoruz. Ukrayna'dan bize sığınanlara kaliteli, iyi koşulları sağlamak istiyoruz. (Ukraynalı sığınmacılar) Onlara trajedi dolu bu zor zamanları sakince geçirebilsinler diye destek vermek istiyoruz. Dolayısıyla barış zamanı kendi evlerine rahatça dönebilsinler. Uluslararası kurumlara çağrı yapıyorum. Lütfen bu konuda desteğe katılın."

Duda, Türkiye'nin son yıllarda aynı sorunu, mülteci krizini en yakından yaşayan ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin stratejik noktada bulunmasından dolayı fikirlerinin Polonya için son derece önemli olduğunu ve Erdoğan ile mülteci konusunda yaptığı tecrübe paylaşımından dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Duda, şunları söyledi:

"Burada özellikle sizinle (Erdoğan) geçirdiğim birkaç saat benim için çok önemli. Sizinle konuşmam benim için çok kıymetli. Siz de benim gibi Ukrayna Cumhurbaşkanı (Vladimir Zelenskiy) ile her gün iletişim içindesiniz. İkimiz de yardım etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) tecrübelerinizi dinlemem benim için çok önemliydi. Bu konuda bana bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim."

Duda, ayrıca Ukrayna konusunda yapılan çalışmaların ülkeye barış getirmesi ve Ukrayna vatandaşlarının ülkesine dönebilmesi temennisinde bulundu.

- Türk şirketleri çok faydalı işlerde kendini gösteriyor

İki ülke arasındaki ticari ve turizm konusunda uzun yıllara dayanan ilişkilere de değinen Duda, "Birçok Türk şirketi Ukrayna'da anlaşmalar yapıyor. Hem Polonya piyasası hem de Türkiye çıkarları için çalışarak çok faydalı işlerde kendilerini gösteriyorlar. Biz de bunu çok takdir ediyoruz. Türk şirketlerine, Polonya yol şebekelerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyoruz." dedi.