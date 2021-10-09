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Politika

#CANLI Başkan Erdoğan: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni”ne konuşuyor. Erdoğan, 'Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapımızın yatırımcılara her zaman açık olduğunu bir kez daha söylemek isterim.' ifadelerini kullandı.

9 Ekim 2021 Cumartesi 14:03 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 14:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne konuşuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Bugün burada ülkemizde özel sektör eliyle yapılan en büyük yatırımlardan birinin imza ve temel atma törenini gerçekleştiriyoruz

Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz

Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapımızın yatırımcılara her zaman açık olduğunu bir kez daha söylemek isterim

Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum

Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor

Dijitalleşme ve yapay teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanacağız

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